Il dottor Davide Piccinali è scomparso da tre giorni: la famiglia e gli amici lanciano un appello

Il dottor Davide Piccinali, specializzando in chirurgia generale al San Raffaele, è scomparso da tre giorni. La sua famiglia, insieme al fratello Dario, ha lanciato un appello per trovarlo. L’ultima avvistamento risale a una visita nei pressi di Udine-Parco Trotter. Davide ha un’altezza di 165 cm, presenta capelli lunghi e rossi, occhi azzurri e una figura snella.

Giovedì, i suoi colleghi lo hanno visto per l’ultima volta; da allora, non si hanno più notizie di lui. Non è mai successo qualcosa di simile, e la sua assenza è motivo di grande preoccupazione. Non si trova nemmeno a casa sua, e Davide è molto noto per le sue esperienze di tirocinio.