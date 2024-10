Il dottor Davide Piccinali, 39 anni, è scomparso a Milano. La sua famiglia è fortemente preoccupata e sta vivendo momenti di angoscia in attesa di notizie

Milano, 5 ottobre 2024 – In questi giorni allerta a Milano per la misteriosa scomparsa di Davide Piccinali, un medico specializzando di 39 anni presso l’ospedale San Raffaele. Familiari e amici stanno utilizzando i social media per chiedere aiuto e trovare qualcuno che possa fornirgli notizie. Davide, laureato in medicina a Brescia quattro anni fa, non ha dato più sue notizie dal 3 ottobre ed è sparito dal lavoro il giorno successivo. Risiede nella zona di via Padova vicino al Parco Trotter. È un uomo di corporatura snella, con capelli e barba folti che tendono al castano chiaro con riflessi rossi, e occhi grigio-azzurri. Non si conosce l’outfit indossato il giorno della sua scomparsa, si presume possa avere con sé il telefono, attualmente spento, e i documenti. Abitualmente si sposta in bicicletta. I suoi cari sono estremamente ansiosi e temono per la sua incolumità. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare le autorità al numero 112 o l’associazione Penelope Lombardia al 380 7814931.