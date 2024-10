Grave incidente sulla tangenziale: 13 persone coinvolte, tra cui un bambino di 5 anni

Incidente grave sulla tangenziale: 13 feriti, incluso un bambino di 5 anni

Traffico in tilt sulla tangenziale Ovest

Sabato, attorno alle 15.30, un grave incidente ha avuto luogo sulla tangenziale Ovest di Milano, precisamente tra l’uscita di Cusago Bisceglie Baggio e la zona di San Siro. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli e ha portato al ferimento di 13 persone, ma fortunatamente nessuno è in condizioni critiche.

Le cause del sinistro non sono ancora state chiarite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del 118, con tre ambulanze e un’auto medica. I feriti, tra cui 6 uomini e 6 donne di età compresa fra i 18 e i 73 anni, oltre a un bambino, sono stati stabilizzati sul luogo e successivamente trasportati agli ospedali Galeazzi e San Carlo. Anche se alcuni hanno ricevuto codici gialli, nessuno è in pericolo di vita.

L’incidente ha provocato notevoli problemi al traffico, con lunghe code che persistono anche dopo diverse ore. Le autorità competenti stanno investigando per comprendere meglio la situazione e ulteriori informazioni verranno rese disponibili presto. Nel frattempo, si consiglia agli automobilisti di valutare percorsi alternativi.