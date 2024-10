Gli attivisti per i diritti degli animali stanno conducendo una campagna di proteste contro il Palio dell’oca

Gli attivisti per i diritti degli animali si oppongono al Palio dell’oca. Dopo le manifestazioni pubbliche di protesta, che hanno caratterizzato le edizioni passate, l’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali) ha avviato una campagna di invio massiccio di email. Da sempre contraria all’impiego di animali in eventi e spettacoli, l’associazione ha scelto di saturare le inbox delle autorità con il seguente messaggio: “Dobbiamo farci sentire per chiedere la conclusione di una tradizione che sfrutta gli animali per scopi ludici”. Già più di cento attivisti hanno preso parte all’iniziativa. “Scrivo per manifestare il mio totale dissenso e disagio riguardo alla corsa delle oche prevista per il 13 ottobre – afferma la comunicazione –. Questa competizione costituisce un evidente abuso nei confronti degli animali, sia dal punto di vista etologico che fisico. La corsa è soltanto una reazione di fuga dovuta alla paura, e non certo frutto di un “entusiasmo partecipativo“ come qualcuno vorrebbe far credere, tanto che le oche cercano costantemente di uscire dal tracciato. Inoltre, la loro struttura fisica non è idonea a correre, specialmente su superfici dure come l’asfalto. Richiedo, in nome della civiltà e del rispetto per esseri senzienti che soffrono, di mettere fine a tradizioni che riducono gli animali a oggetti di divertimento”. È possibile che si verifichino nuove proteste fisiche durante l’evento. Tuttavia, il Palio, giunto alla sua 46esima edizione, continua a godere di grande popolarità tra i cittadini di Lacchiarella e non solo. Negli anni passati, le manifestazioni dei diritti degli animali hanno generato momenti di conflitto.

Domani, il Palio dell’Oca, una manifestazione tipica dell’autunno ciarlascano, sarà celebrato con una giornata ricca di festeggiamenti, competizioni, musica e specialità culinarie.