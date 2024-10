Gli agenti di Trezzano hanno messo in pratica le competenze acquisite in un corso di formazione, riuscendo a salvare la vita di una giovane di 28 anni

Gli agenti della Polizia Locale di Trezzano sul Naviglio hanno recentemente salvato la vita a una giovane di 28 anni grazie alla loro preparazione specifica. La centrale operativa ha ricevuto una chiamata riguardante un caso di autolesionismo che ha colpito profondamente la donna.

In un tempo rapidissimo, una pattuglia si è diretta verso piazza San Lorenzo, dove la situazione era critica. Gli agenti, dopo aver analizzato il pericolo imminente, hanno applicato un “tourniquet”, un dispositivo emostatico presente nel loro equipaggiamento, per arrestare un’emorragia ai polsi causata da un taglio autoinferto, in attesa dell’arrivo dei soccorsi del 118.

L’intervento degli agenti è stato determinante per garantire che la giovane ricevesse cure mediche tempestive. La formazione sanitaria, che il Comando ha attuato negli ultimi anni, si è dimostrata essenziale in questa circostanza. Recentemente, tutti gli agenti trezzanesi hanno partecipato a un corso specifico su come gestire emorragie gravi utilizzando un “tourniquet”, formazione che si è rivelata vitale in questa situazione.