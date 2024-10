Giornate Aperte della Fondazione FS: un evento di due giorni per esplorare la storia del servizio di trasporto pubblico

Milano, 5 ottobre 2024 – Un viaggio attraverso la storia del trasporto pubblico si svolge davanti ai nostri occhi. Oggi, sabato 5 ottobre, e domani, domenica 6, presso l’ex officina di Manutenzione veicoli a Milano, situata in viale Monza, si tiene l’inaugurazione degli Open Days FS. Questa manifestazione di due giorni permetterà agli appassionati e a coloro che sono semplicemente interessati di esplorare vetture e locomotive storiche delle Ferrovie dello Stato. “Un’occasione festosa, un open day che avvicina i cittadini al mondo dei treni e rivela il fascino di convogli storici, i quali, grazie alla sinergia tra Fondazione FS e Regione Lombardia, tornano a vivere e a trasportare migliaia di lombardi alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio”, sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Diversi eventi sono in programma: esposizioni di oggetti storici, visite guidate a bordo di carrozze, comprese quelle del Treno Presidenziale e dell’ETR252 “Arlecchino”, oltre a uno spettacolo con locomotive a vapore. L’ingresso è libero e le prenotazioni possono essere effettuate attraverso il sito www.fondazionefs.it. “Questo autentico viaggio nel tempo sta avendo un grande successo – ha aggiunto Lucente – Quest’anno abbiamo pianificato 20 treni storici in tutta la Lombardia, dal Sebino Express al Lario Express, passando per il Laveno Express e il Lomellina Express, fino al Besanino Express e al Milano-Chiavenna, senza tralasciare il Milano-Desenzano e due viaggi da Milano a Genova con l’ETR 252 ‘Arlecchino’, il secondo dei quali è previsto per il 3 novembre prossimo. Infine, domenica 17 novembre ci sarà una corsa tra Milano e Cremona in occasione della Festa del Torrone.

I treni storici, sempre molto richiesti, offrono un’esperienza di viaggio unica e intrigante. Per promuovere la valorizzazione del patrimonio ferroviario, la Regione Lombardia destina annualmente 600.000 euro, secondo quanto stabilito nel contratto di servizio. Tra queste risorse, circa 300.000 euro sono riservati ai treni storici gestiti dalla Fondazione Fs.