Fabio De Martino perde la vita in un incidente motociclistico a soli 17 anni, mentre si trovava alla presenza del padre

Tragedia a Levate: Giovane perde la vita in un incidente motociclistico, la comunità salesiana esprime il proprio dolore

Fabio De Martino, 17enne di Osio Sotto, ha subito un tragico incidente motociclistico sabato mattina, 5 ottobre, mentre era in sella alla sua Yamaha 125. Il giovane ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un furgone Fiat Scudo in carreggiata opposta. Suo padre, che viaggiava dietro di lui, non ha potuto far nulla per evitarne la tragedia.

L’episodio si è svolto sulla provinciale 150, a poca distanza dal sottopasso ferroviario che porta dall’area cimiteriale alla zona industriale. Dalle prime indagini è emerso che Fabio stava percorrendo un tratto in discesa, in prossimità di una curva, situazione che ha reso impossibile per il conducente del furgone, un uomo di 57 anni, evitare l’impatto. Quest’ultimo ha prontamente immobilizzato il mezzo e allertato i soccorsi, risultando però illeso. Purtroppo, i colpi subiti alla testa e al tronco dal giovane sono stati fatali, e per lui non c’è stato scampo.

La comunità salesiana esprime il proprio dolore

La comunità educativa dei Salesiani di Treviglio ha riservato un pensiero affettuoso alla famiglia di Fabio, un ex-allievo, attraverso un comunicato: “Ci stringiamo alla famiglia di Fabio De Martino, il quale è venuto a mancare oggi in un incidente. Prego per la sua anima e chiediamo l’intercessione di Maria Santissima Ausiliatrice e di San Giovanni Bosco”.

De Martino, essendo un ragazzo senza fratelli, frequentava un istituto alberghiero a Torre Boldone.