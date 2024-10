Durante una conversazione in un locale chiamato The Club, emergono dettagli riguardo al conflitto che anticipa una vendetta. “Uno lo incitava, mentre l’altro gli ha rifilato uno schiaffo”. Lucci narra l’incidente tra Fedez e Iovino

Milano, 5 ottobre 2024 – Alle 3.06 del 22 aprile, in via Traiano, un mini-van scuro irrompe all’incrocio con via Petitti, fermandosi sulle strisce pedonali. Il primo a scendere è un uomo snodato che si dirige verso un altro individuo. Questo primo uomo è Fedez, un rapper di 34 anni, mentre la vittima è Cristiano Iovino, un personal trainer di 37 anni. Fedez avanza verso Iovino in una posizione difensiva, simile a quella di un pugile, tentando di colpirlo, ma Iovino indietreggia, deviando a destra. Un terzo uomo, di grande statura, si lancia contro Iovino, seguito da un gruppo di 5-6 individui. Iovino viene spinto a terra e viene aggredito da un vero “branco” di calci e pugni. Fino ad oggi esisteva solo un video dell’incidente, ripreso dalle telecamere di sorveglianza. La seconda parte della rissa, avvenuta nel privè del locale The Club di corso Garibaldi, sembra sia iniziata a causa di un apprezzamento poco gradito rivolto a una ragazza accanto a Fedez. Ora, nell’ambito di un’inchiesta sulle organizzazioni criminose, emerge una testimonianza di Luca Lucci, noto leader della Curva Sud e amico di Fedez, che ha ricostruito quanto accaduto nel suo locale. “Fedez è stato circondato e ha esclamato ‘perché ti comporti così’, mentre lo spingeva… ha detto ‘succede così’, e gli ha chiesto ‘cosa vuoi’, poi Fedez gli ha dato uno schiaffo. Christian (Rosiello, ndr) si è messo in mezzo e lo ha subito buttato a terra, mentre uno degli amici lo colpiva… so che erano con un altro rapper, Taxi B (Michele Bellabene, ndr)… Non so per quale motivo abbiano iniziato…”

In aggiunta, Fedez aveva l’intenzione di affrontare la situazione immediatamente, ma Christian lo ha avvertito: “Non credere che questo voglia davvero confrontarsi…”. Christian era impegnato a lavorare con Taxi B e si trovava in compagnia dei buttafuori del locale. Lì, è successo un brutto episodio: “È normale, stavo lavorando, e tu mi spingi?”. È interessante notare che Fedez ha subito gravi conseguenze, perdendo alcuni denti e riportando altre lesioni. Inoltre, nelle dichiarazioni di Lucci emerge il nome di Fabrizio Corona: “Oggi ha contattato Corona… un gruppo di individui poco svegli, ma dentro al locale… prima ha esclamato che ‘lui capisce che basta un colpo in testa per prenderlo’.” Nel materiale dell’inchiesta condotta dalla Mobile, si trova anche quanto accaduto due giorni dopo l’incidente: Fedez si è recato a Scanzorosciate a bordo della sua Ferrari per discutere l’accaduto con Lucci.