Davide Piccinali è misteriosamente scomparso e la sua famiglia è colma di preoccupazione

Mistero a Milano: Medico scomparso nel nulla, famiglia e colleghi in ansia. Indagini in corso per svelare il destino di Davide Piccinali

Milano, 5 ottobre 2024 – Davide Piccinali, un medico di 39 anni in fase di specializzazione finale in Cardiochirurgia presso il San Raffaele, è scomparso giovedì 3 ottobre, presumibilmente in serata. È stata la sua famiglia di Brescia a dare l’allerta, dopo che i colleghi non lo hanno visto presentarsi al lavoro.

La preoccupazione

Dario Piccinali, insieme alla madre, ha commentato: “Mio fratello è uscito dall’ospedale intorno alle 19 di giovedì. La mattina seguente avrebbe dovuto essere di nuovo al San Raffaele, ma non è mai arrivato. Davide è una persona molto seria e puntuale, non si farebbe mai trovare in ritardo e tiene molto al suo lavoro. Siamo veramente preoccupati che possa essere accaduto qualcosa di grave”.

I rimedi sono stati attivati dai suoi colleghi. L’ultima volta che i familiari lo hanno visto è stata la settimana precedente, quando era tornato a Brescia per partecipare alle nozze di un vecchio amico. Dopo l’evento, Davide era tornato a Milano, nella sua abitazione in via Clitumno, nella zona di via Padova, non lontano dal Parco Trotter.

Le indagini

Non appena i familiari sono giunti a Milano, la polizia ha dovuto forzare l’ingresso dell’appartamento dove il medico vive da circa tre anni.

“Non c’era nessuna evidenza della sua presenza, solo una luce accesa – racconta il fratello – il che suggerisce che giovedì sera sia tornato a casa e sia rimasto qui fino al tramonto. Dario aggiunge che mio fratello passava principalmente il tempo con i suoi colleghi; era sempre molto impegnato e trascorreva gran parte della giornata in ospedale. A Milano, oltre ai colleghi, non aveva creato legami significativi con altre persone, o almeno così diceva lui, mentre i suoi amici erano a Brescia. Non aveva un interesse particolare per lo sport, ma nei momenti liberi – raccontano ancora il fratello e la madre – a volte andava al Trotter. Davide ha i capelli rossi, lunghi e raccolti in un codino.”

La famiglia attende un segnale o una notizia su di lui. Le ricerche proseguono: nel frattempo, l’appello per ottenere informazioni sulla sua sorte continua a circolare sui social.