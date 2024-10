Chiara Ferragni e Fedez si stanno dirigendo verso una separazione amichevole. Lei è pronta a farsi carico delle spese per il sostentamento dei bambini

Milano - A Divorce without Conflict: Chiara Ferragni and Fedez Aim for an Amicable Separation, Putting Their Children First

Milano – Un divorzio senza conflitti. Questo sembra essere l’intento di Chiara Ferragni e Fedez, la celebre coppia dei social media, che, secondo le ultime notizie diffuse dall’Ansa, aspirerebbero a una separazione serena, dopo mesi di tensioni e alcune questioni legate all’assegno di mantenimento. Secondo fonti riservate, Chiara desidererebbe evitare scontri con Fedez e, salvo imprevisti, entrambi mirano a una conclusione consensuale della loro unione. L’imprenditrice non intende più “negoziare” con il rapper: si farebbe carico delle spese per i loro figli, che cresceranno con lei, mentre lui potrà vederli a settimane alterne.

Divorzio consensuale in vista

I legali di entrambi, come riportato, sono già operativi per redigere l’atto da presentare al Tribunale il prima possibile. Questo approccio mira a risolvere la questione della separazione nel modo meno doloroso possibile, permettendo a entrambi di focalizzarsi sulle sfide personali che stanno attraversando. Chiara è coinvolta nella chiusura dell’inchiesta legata al caso Pandoro, dove è indagata per presunta truffa aggravata; Fedez, invece, non è indagato, ma ha legami professionali e di amicizia con alcuni ultras milanisti recentemente arrestati.

Accuse di frode per Chiara Ferragni

L’imprenditrice digitale, che dal dicembre dell’anno passato ha affrontato una serie di difficoltà sia professionali che familiari, si trova ora in una situazione critica. Recentemente, la Procura di Milano ha concluso le indagini in preparazione della richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti e di altre persone, accusate di frode aggravata. L’indagine, guidata dal pm Cristian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco, è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, ed è focalizzata su presunti casi di pubblicità ingannevole legati a vendite tra il 2021 e il 2022, in particolare quelle del pandoro ‘Pink Christmas’ di Balocco e delle uova di Pasqua di Dolci Preziosi.

Insieme a Ferragni, figurano tra gli indagati anche il suo ex manager Fabio Damato, Alessandra Balocco e Francesco Cannillo (Dolci Preziosi).

Legami di Fedez con i tifosi milanisti

Per quanto concerne Federico Lucia, il suo nome è stato al centro di eventi che coinvolgono alcuni noti membri della curva milanista, ora detenuti. Tutto è iniziato con l’aggressione subita dal personal trainer Cristiano Iovino, avvenuta tra il 21 e il 22 aprile in via Traiano a Milano. Il rapper, che era presente all’episodio come risulta dalle indagini sugli ultras, ha risolto la questione senza procedere legalmente, grazie a un accordo economico con Iovino. Questo accordo prevede che il personal trainer non presenti denuncia nei confronti di Fedez.

Tra le relazioni di amicizia e professionali, si evidenziano quelle con Christian Rosiello, ex bodyguard del noto rapper, Alex Cologno e, soprattutto, il famoso Luca Lucci, conosciuto come il re della Sud. Fedez, affiatato con Toro, coltiva una connessione sempre più profonda. Visita frequentemente la villa con piscina a Scanzorosciate, dove cena con il suo nuovo amico, descritto quasi come un “fratello”. Insieme, pianificano di subentrare nella gestione dell’Old Fashion e discutono la potenziale introduzione del marchio Boem allo stadio Meazza. Parlando anche dell’opportunità di coinvolgere delle guardie del corpo per garantire la “sicurezza” della famiglia Ferragnez. D’altra parte, Lucci ha anche intenzione di includere l’artista nella catena Italian Ink, con l’apertura di un negozio di tatuaggi in piazza Duomo, affermando: “Sarà un successo, lui è molto divertente”.