Cancro mammario. Tutti uniti per sostenere la ricerca

A Pioltello si svolgeranno eventi dedicati alla lotta contro il cancro al seno, con una corsa e corsi di prevenzione per le donne. Lunedì 7 si avvia il programma, mentre il 20 ci sarà una trasferta a Milano per la Pittarosso Pink Parade con l’associazione Aap, che ha come motto “Ascoltami, aiutami, proteggimi”. Concetta Risi, la “pink ambassador” della Fondazione Veronesi, guida l’iniziativa. L’intento è di raccogliere fondi per la ricerca, come sottolineato dal presidente dell’associazione. La presenza dell’onda rosa nella comunità è cruciale, rappresentando un pilastro del supporto locale. Il gruppo ha ampliato il proprio impegno, avviando un progetto di assistenza sanitaria con un camper-ambulatorio, il quale è stato finanziato grazie a “Decidilo, tu”, il bilancio partecipato del Comune, che ha assegnato 100.000 euro a questa iniziativa. Con il Covid che ha aumentato le problematiche sanitarie e un abbassamento dell’età di insorgenza della malattia, eventi di consapevolezza come questo sono fondamentali. La Lombardia, con 8.000 nuovi casi ogni anno e oltre 1.500 morti, è la regione con la maggiore incidenza della malattia, che rimane la principale causa di decesso tra le donne di età compresa tra 35 e 44 anni, nonostante un tasso di guarigione che si attesta attorno all’80%. Aap ribadisce l’importanza della ricerca e l’attività di sensibilizzazione prosegue in attesa dell’avvio del servizio del camper. Lunedì ci sarà il primo incontro al Centro Lazzati-Teatro Schuster nell’oratorio, al primo piano, alle 20.45, seguito da un altro il 18 ottobre, sempre alla stessa ora e nello stesso luogo. L’ingresso è gratuito, ma è consigliato effettuare una prenotazione.

Per partecipare alla corsa è necessario registrarsi, con una spesa di 21 euro; le somme raccolte saranno devolute a una causa benefica.