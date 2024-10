Attraversava la strada principale quando è stato investito da un veicolo un uomo di 52 anni, riportando ferite gravi che lo hanno portato a una situazione critica

Un uomo di 52 anni si trova in condizioni gravissime dopo essere stato investito da un’auto sulla Strada provinciale 40, vicino alla piscina comunale. L’identità della vittima non è stata ancora comunicata. Si ritiene che stesse camminando lungo il bordo della strada, in un tratto che collega Pieve Emanuele a Binasco. I carabinieri di Abbiategrasso stanno indagando sulle motivazioni dell’incidente avvenuto, in cui un’utilitaria ha colpito l’uomo, probabilmente uno dei tanti lavoratori dei magazzini logistici presenti nella zona. Il conducente dell’auto si è fermato per prestare aiuto e ha allertato i soccorsi. Sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Rossa di Siziano e un’auto medicalizzata da Pavia. Gli operatori sanitari hanno effettuato manovre di rianimazione per oltre un’ora, cercando di stabilizzare la situazione dell’uomo, che si presentava subito grave. Questo tratto stradale, che connette Pieve Emanuele a Binasco, è considerato uno dei più rischiosi nella zona sud di Milano, caratterizzato da scarsa visibilità e privo di marciapiedi e piste dedicate ai ciclisti.