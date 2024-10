Assenza di una connessione tra la Ss36 e l’A52: grande gioia per i cittadini locali

Convenzione con Anas: Collegamento tra Statale 36 e tangenziale Nord A52 abbandonato. Soluzione sostenibile trovata per connessione infrastrutture senza compromettere la qualità della vita

Cinisello Balsamo (Milano) – Grazie alla convenzione con Anas, il collegamento a livello tra la Statale 36 e la tangenziale Nord A52 non verrà realizzato. L’accordo verrà firmato tra breve, escludendo in modo definitivo la costruzione di un collegamento in superficie, un progetto che era stato considerato e poi accantonato durante le varie discussioni e i preliminari di dicembre, dopo il parere negativo espresso dal Comune. La certezza dell’abbandono di questo progetto è stata confermata dopo un incontro in Regione con Anas, cui ha preso parte l’amministrazione, la quale ha sollevato le preoccupazioni dei cittadini del quartiere Robecco. Oltre ai problemi legati al traffico, la costruzione in superficie avrebbe creato anche significative questioni ambientali. “Attraverso le nostre discussioni siamo riusciti a trovare una soluzione che risponde alle necessità di connessione tra le principali infrastrutture, senza compromettere la qualità della vita in un’area densamente popolata”, ha affermato il vicesindaco Giuseppe Berlino.

Progetto alternativo

Al posto del collegamento a raso, si prevede, condizioni economiche permettendo, di realizzare una rampa in galleria tra la corsia sud della SS36 e la A52. Si procederà solo quando il progetto e il relativo finanziamento saranno inclusi nel contratto di programma del ministero. L’interramento dell’infrastruttura richiederà un investimento considerevole, anche a causa della presenza di un collettore del metanodotto. Andreina Malini, portavoce del comitato Robecco, era presente all’incontro e ha dichiarato: “È una notizia fantastica, frutto di un lungo lavoro. Fin dal 2012 ci siamo impegnati per l’interramento, consapevoli che il progetto in superficie di Anas avrebbe danneggiato non solo il quartiere, ma l’intera città”.

Gratitudine alle amministrazioni

Vogliamo esprimere la nostra gratitudine alle amministrazioni, sia attuali che passate, che ci hanno sempre supportato. I consigli comunali hanno sempre mostrato unanimità nel fornire un parere sfavorevole. Anas ha manifestato la sua disponibilità a restituire al Comune le aree da riqualificare. L’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, sottolinea l’importanza del confronto con i territori: “Sono felice di aver contribuito a facilitare il dialogo tra il Comune, il comitato Robecco e Anas, permettendo di raggiungere un accordo che chiarisca ogni incertezza sui lavori necessari, a garanzia della costruzione della galleria artificiale”.