Arrestato il presunto assassino di Luigi Procopio, ucciso per un debito di 5mila euro

Milano, 5 ottobre 2024 – La polizia ha arrestato a Milano il presunto assassino di Luigi Procopio, un 45enne colpito mortalmente da proiettili davanti al figlio di 11 anni. Il fermato, Antonio Amoroso, risulta essere un parente acquisito della vittima, essendo il nipote della moglie di Procopio. L’omicidio sarebbe legato a un debito di soli 5mila euro, di cui gli investigatori stanno ancora chiarendo i dettagli. L’uccisione è avvenuta il 30 settembre scorso nel centro di Napoli, precisamente nella zona della Duchesca.

In passato, il Procopio era già sopravvissuto a un agguato di camorra nel maggio 2022, quando un gruppo di colpi fu sparato contro di lui mentre si trovava in auto. Il presunto colpevole, originario di Napoli, è stato rintracciato nella serata di ieri dalla polizia, che da tempo stava seguendo le sue tracce. Dopo il fatto, avvenuto in pieno giorno e tra la folla, l’uomo si era rifugiato in Lombardia. La sua identità ufficiale non è stata ancora divulgata, ma risulta essere l’unico sospettato per l’omicidio di Procopio.

Arresto a Milano

Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, coadiuvati dai colleghi di Milano e dal Servizio Centrale Operativo, hanno eseguito il provvedimento di arresto a Milano, emesso nei giorni precedenti dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che coordina le indagini.