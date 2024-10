Andrea Beretta è al centro della questione relativa al beach bar situato nella Curva Nord in Costa Smeralda, assieme a una rivalità in corso con i tifosi romani. “Acquistiamo e sviluppiamo” è il mantra che guida le sue azioni

Milano, 5 ottobre 2024 – Si intrecciano interessi di varie società e prestanome mentre a Pioltello si svolge un incontro cruciale per discutere “l’affare della Sardegna”. Al centro della questione emerge Orial Kolaj, ex pugile albanese che, nel 2013, era già sotto indagine per legami con il clan dei Casalesi e in passato era associato a Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili della Lazio ucciso nel 2019. Kolaj sembra avere il compito di “inviato“ di Andrea Beretta, responsabile degli ultrà dell’Inter, nella zona di Porto Cervo, con l’intento di far avanzare le trattative che si erano arenate, poiché “non siamo riusciti a ottenere risultati e ci sono stati quasi dei conflitti interni a causa di elementi instabili”. Ci sono tensioni con gli ultras nerazzurri di Roma, interessati al medesimo affare. Inoltre, emergono legami commerciali tra Antonio Bellocco, erede di una famiglia ‘ndranghetista assassinato successivamente proprio da Beretta, e il nipote di Carmelo Patti, ex proprietario della Valtur deceduto nel 2016, accusato di avere rapporti con il noto boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Quest’ultimo è stato riabilitato “post mortem” da una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, che ha annullato la confisca di beni del valore di 1,5 miliardi di euro.

I capi rimossi

“Acquistiamo e cresciamo gradualmente,” diceva il nipote di Patti a Bellocco durante un incontro a Pioltello, intercettato dagli inquirenti nel giugno 2023. Questo giovane, che in seguito subirà minacce, era coinvolto in un affare emerso grazie alle indagini della Procura di Milano, condotte dalla Squadra mobile e dalla Guardia di Finanza, che hanno smantellato i vertici delle tifoserie organizzate di Inter e Milan. Bellocco, infatti, era attivamente coinvolto in un redditizio investimento su un beach bar a Liscia Ruja, una delle località più belle della Costa Smeralda.

Nell’estate del 2023, Bellocco si rivolge a Pioltello ai tifosi dell’Inter, tra cui Beretta, per affrontare una questione delicata. Due fratelli romani associati ai Boys dell’Inter avevano compiuto atti intimidatori, inclusa un’incendio doloso ai danni di un imprenditore con cui avevano avuto dissapori. Beretta si è proposto di mediare, contattando uno dei due. “Abbiamo un carissimo amico coinvolto – afferma Beretta – che ha investito in modo significativo nella concessione della spiaggia. I fondi che avete speso sono già a disposizione per restituirveli.”

“Devi pagare quello della Sardegna,” è il commento di Bellocco. “Devono farsi da parte in un modo o nell’altro,” aggiunge rivolgendosi agli ultras. “Se non collaborano, li sistemiamo.” Infine, i due fratelli romani sarebbero stati “risolti” per una somma di 40mila euro, cifra che non è giunta in toto nelle loro mani, con lo scopo di rimuovere un ostacolo ai piani di Bellocco e dei suoi soci per investire nel prospero settore turistico sardo, utilizzando anche manodopera clandestina e un assistente marocchino privo di permesso di soggiorno.

Bellocco raccontava a un gruppo di amici riguardo al suo beach bar a Porto Cervo, esortandoli a venire per le vacanze: “Puoi mangiare e bere senza pagare, è tutto a carico di chi è in Sardegna.” Per tenere d’occhio gli eventi sull’isola, aveva anche inviato un collaboratore, descritto come un giovane molto educato. Le intercettazioni rivelano la coinvolgimento di un poliziotto sardo, il quale sarebbe stato comprato con l’offerta di un Rolex. Ad agosto dello scorso anno, si è aggiunto alla situazione l’ex pugile Orial Kolaj, non sotto inchiesta, inviato da Andrea Beretta, preoccupato per i suoi affari in Sardegna. Kolaj ha segnalato che i soci non erano affidabili, ma ha comunque espresso fiducia nel fatto che fosse possibile sistemare le cose: “Trasporta tutto sulle barche e guadagni con le pale, ci sono solo russi. Ci sono yacht di sceicchi in vista.”