A Milano, sabato 5 ottobre, i servizi di trasporto pubblico sono attivi senza interruzioni: la metro, i tram e gli autobus operano regolarmente

Milano – Attualmente si sta svolgendo uno sciopero dei trasporti pubblici locali, indetto dal sindacato autonomo Orsa in tutto il territorio nazionale e da alcune organizzazioni locali. Tuttavia, Milano è esclusa da questa protesta a causa di un provvedimento di precettazione legato all’ordine pubblico, in vista della partita Inter-Torino e di una manifestazione a favore della Palestina. Secondo quanto riportato da Atm, il sindacato Orsa Trasporti ha annullato lo sciopero previsto per sabato 5 ottobre seguendo l’ordinanza del Prefetto di Milano, come indicato sul sito dell’azienda di trasporti. Pertanto, le linee Atm e la Funicolare Como-Brunate opereranno regolarmente. Anche il servizio della metropolitana, incluse le linee rossa M1, verde M2, gialla M3, blu M4 e lilla M5, sarà attivo senza interruzioni, così come quello dei bus e dei tram. Al contrario, nel resto d’Italia, si prevedono difficoltà nei trasporti a causa della mobilitazione, anche se lo sciopero di 24 ore rispetta le fasce di garanzia previste dalla normativa: dalle prime ore del mattino fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.30.