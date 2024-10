A Cassano d’Adda, una donna è caduta e non è riuscita a riprendersi. I vigili del fuoco sono intervenuti in modo eccezionale per entrare nell’abitazione e prestare aiuto

Cassano d’Adda (Milano), 5 ottobre 2024 – Una chiamata urgente ai vigili del fuoco ha dato vita a un intervento sorprendente nella notte profonda. L’allerta è emersa nella serata di venerdì per assistere un’anziana caduta sul pavimento di casa, fortunatamente senza danni, che non era riuscita a rialzarsi. Dopo essere rimasta sola, la donna di 86 anni ha chiuso la porta a chiave dall’interno, in modo da ostacolare l’entrata della figlia. È stato quindi indispensabile l’intervento dei pompieri per risolvere la situazione. Gli operatori del 115 di Treviglio sono arrivati con due veicoli. La posizione del palazzo, circondato da alberi e altre costruzioni, ha reso impossibile usare l’autoscala. I vigili del fuoco hanno così dovuto accedere al tetto all’interno dell’edificio su tre piani e successivamente calarsi sul balcone dell’appartamento dell’anziana. Per entrare nell’abitazione hanno dovuto forzare la porta finestra del balcone. Una volta dentro, l’anziana è stata trovata a terra, in buone condizioni e senza ferite. I soccorritori del 118 della Croce dell’Adda le hanno effettuato dei controlli sul posto, senza necessità di trasporto al pronto soccorso.