Un uomo è stato gravemente colpito da un’auto a Lacchiarella, lungo la strada Binasca

Lacchiarella (Milano), 4 ottobre 2024 – Questa sera, poco prima delle 20.30, si è verificato un serio incidente stradale sulla provinciale 40 Binasca. Un uomo di 52 anni è stato investito da un veicolo, e le cause del sinistro sono ancora in fase di indagine. I soccorsi del 118 di Milano, comprensivi di un’ambulanza e un’automedica, sono subito giunti sul luogo dell’incidente, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Per garantire la sicurezza durante le operazioni di soccorso, è stata necessaria la chiusura temporanea della provinciale 40, riaperta poi al traffico in modo alternato. I vigili del fuoco hanno provveduto ad illuminare l’area per consentire ai medici di assistere la vittima. L’incidente è avvenuto nei pressi della piscina comunale di Lacchiarella, in una zona isolata e priva di illuminazione, senza corsie riservate per ciclisti e pedoni. L’uomo, in condizioni critiche, è stato rianimato sul posto e successivamente trasportato in codice rosso presso un ospedale.