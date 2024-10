Un uomo è stato catturato nel Napoletano dopo aver raggirato un’anziana a Milano, spacciandosi per suo nipote durante una conversazione telefonica

Una donna anziana a Milano è stata vittima di un raggiro orchestrato da un uomo che si è spacciato per suo nipote durante una telefonata. Questo individuo, arrestato nella zona di Napoli, si recava a casa della malcapitata per ritirare denaro e preziosi.

L’uomo, 42enne con una serie di precedenti, era domiciliato a Scampia e viaggiava fino a Milano per adescare le persone anziane. È accusato di aver effettuato una truffa utilizzando la consueta tecnica telefonica in cui si presentava come un familiare per sottrarre gioielli e denaro.

L’operazione che ha portato al suo fermo è stata portata a termine dal “Pool Anti Truffe”, un gruppo di lavoro della Procura di Milano che collabora con le forze di polizia locali e il Commissariato di Scampia.

Le indagini hanno rivelato un modus operandi preoccupante, caratterizzato dall’abuso della fiducia delle persone mature. Nello specifico, un complice del truffatore contattava telefonicamente la vittima, spacciandosi per collega di lavoro del suo nipote e dichiarando di essere presente con lui e un altro parente presso l’ufficio postale centrale. A quel punto, l’imbroglione comunicava alla donna che il nipote doveva saldare un importo di 6mila euro per l’acquisto di dispositivi elettronici da un sito finlandese.

Secondo quanto riportato, il giovane non era in grado di effettuare il pagamento, dal momento che l’ufficio postale locale non accettava assegni circolari a causa della situazione conflittuale in Medio Oriente. Di conseguenza, la persona truffata era costretta a offrire in garanzia denaro e gioielli. Per rendere la storia più credibile, un complice si presentava come il nipote in difficoltà, fingendo di piangere e chiedendo aiuto per evitare problemi legali.

Inoltre, un falso carabiniere interveniva telefonicamente per ostacolare la comunicazione con i veri familiari della vittima. Quest’ultima riceveva una chiamata da un soggetto che si spacciava per un Maresciallo dei Carabinieri, il quale sosteneva di trovarsi nell’ufficio postale con i suoi parenti. Preoccupata per il nipote, l’anziana decideva di consegnare i propri gioielli all’individuo, che confermava la versione dei complici al telefono e si recava subito a casa sua.

Le ricerche hanno condotto all’arresto dell’uomo che si era occupato di ritirare i gioielli a Scampia, zona di Napoli, dove era già noto per vari crimini legati a truffe. Il suo compito nel ritiro dei beni preziosi rientrava in un consolidato schema di attività criminale, caratterizzato da spostamenti frequenti tra Napoli e Milano, sempre seguendo lo stesso metodo operandi.