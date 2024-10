Un uomo è stato assalito, picchiato brutalmente e derubato all’interno dell’abitazione di una prostituta

Aggredito e derubato nell’abitazione di una escort: arrestato un 27enne

Un giovane ecuadoriano, residente a Milano, è stato arrestato dalla polizia di Parma con l’accusa di una brutale rapina avvenuta il 6 settembre in un appartamento situato in una delle vie più centrali della città. L’indagine, coordinata dalla procura locale, ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti.

La vittima, un italiano di quarant’anni, aveva organizzato un incontro con una prostituta attraverso un sito web e si era recato nell’appartamento designato. Una volta arrivato, è stato accolto da due donne. Tuttavia, poco dopo, un uomo alto e con tatuaggi evidenti è entrato e ha aggredito verbalmente e fisicamente il cliente. La polizia ha ricostruito i fatti, evidenziando che l’aggressore ha iniziato a colpirlo con calci e pugni, per poi sottrargli un orologio di valore e una catenina d’oro. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, l’autore dell’aggressione è stato identificato.

In un episodio recente, un uomo è stato derubato di un orologio di lusso del valore di circa 25 mila euro e di una catena d’oro. Dopo aver compiuto il furto, il ladro ha minacciato la vittima, dicendo di tornare con un’arma, per poi lasciare l’appartamento. La vittima, un quarantenne con il volto tumefatto e sanguinante, è fuggito rapidamente cercando rifugio e aiuto in un negozio nelle vicinanze. Qui ha contattato le forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto in breve tempo.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno iniziato a raccogliere informazioni utili per le indagini, che sono proseguite senza sosta fino all’identificazione del sospetto, successivamente arrestato. Analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza collocate attorno all’appartamento teatro del crimine, gli inquirenti sono riusciti a riconoscere un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Durante le indagini, è emerso che l’appartamento in questione era stato affittato per alcuni giorni da una donna tramite un famoso motore di ricerca, ma senza alcuna registrazione dell’ospite da parte del locatore. Questo, quindi, è stato denunciato all’autorità competente per la mancata registrazione degli ospiti presso la pubblica sicurezza.