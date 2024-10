Grave incidente stradale a Lacchiarella: uomo di 50 anni ferito gravemente, indagini in corso

Un uomo di 50 anni è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale sulla provinciale a Lacchiarella, nei pressi di Milano, venerdì 4 ottobre. L’incidente è avvenuto attorno alle 20.30, in un tratto di campagna lungo la provinciale 40.

A seguito dell’impatto con un veicolo, l’uomo ha riportato ferite serie e, per questo motivo, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con codice rosso. I paramedici del 118, dopo averlo stabilizzato, hanno svolto un intervento rapido per garantire la sua sicurezza durante il trasporto.

Forze dell’ordine indagano sull’incidente

Le forze dell’ordine della compagnia di Abbiategrasso sono arrivate sul luogo per indagare sull’accaduto e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Per facilitare le operazioni di soccorso e i rilievi, una parte della strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, mentre la situazione del 50enne rimane critica.