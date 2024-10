Un ragazzo di tredici anni è stato colpito da un minicar. È intervenuto l’elisoccorso a Romolo

L’elisoccorso è atterrato a Romolo, precisamente sull’aiuola situata tra la fermata della metro verde e viale Cassala, poco dopo le 13:50 di ieri. Non c’è tempo da perdere: è necessario prestare soccorso a una giovane ragazza investita da un’automobile mentre tornava a casa da scuola. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche un’ambulanza, i vigili del fuoco e la polizia. La giovane ha 13 anni. Dopo l’incidente con una mini car aziendale guidata da un uomo di 63 anni, la ragazza si trova a terra. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano gravi, ma a causa dei traumi e delle ferite viene trasportata in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza (in codice giallo) per accertare l’assenza di lesioni interne. L’investitore, sotto shock, è stato portato all’ospedale San Paolo tramite ambulanza. Le indagini della polizia locale sono proseguite per ore, anche sotto la pioggia, per ricostruire quanto accaduto. Dalle prime informazioni, pare che la mini car fosse diretta verso corso Lodi quando ha colpito la tredicenne che stava attraversando la strada da sinistra a destra, nei pressi della stazione Romolo, vicino alle strisce pedonali. L’incrocio è dotato di semaforo: sembra che uno dei due veicoli abbia attraversato con il semaforo rosso.