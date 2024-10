Un padre è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito il figlio con un coltello, a causa delle accuse di abuso di alcol

Un confronto familiare degenerato in modo drammatico ha portato entrambi i protagonisti in ospedale. Un incidente tra un padre e suo figlio ha avuto esiti tragici: il genitore di 73 anni, arrestato per tentato omicidio, ha inferto un colpo al petto del figlio, di 45 anni, dopo aver presumibilmente esagerato con l’alcol. L’episodio è avvenuto due giorni fa a Novate Milanese. Il figlio ha riportato una ferita grave, che ha richiesto il trasporto in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza; è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni a causa di una ferita penetrante che ha comportato un pneumotorace. Nel frattempo, il padre è stato trattato per un trauma cranico subito durante una reazione difensiva da parte del figlio, ed è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni. Attualmente, il padre si trova agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni della magistratura. Il coltello impiegato nell’aggressione è stato sequestrato dalle autorità.