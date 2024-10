Un incontro dedicato a Alberto Radius

Questa sera alle 21.30, presso il ClanDestino di Mediglia, si svolgerà un evento commemorativo in onore di Alberto Radius. In occasione di un concerto con la “Zero due Band”, verrà svelata una targa per ricordare il noto chitarrista, cantante e produttore musicale, che ci ha lasciati il 16 febbraio 2023 all’età di 81 anni. Alberto, originario di Roma ma residente a San Colombano al Lambro, aveva già calcato il palco del ClanDestino il 21 settembre 2019, durante “La grande notte della musica”, un evento che aveva visto la partecipazione dei Camaleonti.

L’iniziativa di dedicare la targa è promossa da Roby Cantafio, mio amico e compagno di musica, e da Andrea Berlingeri, proprietario del locale e voce della Zero due Band. L’inaugurazione della targa avverrà alla presenza di Cristiana Radius, la vedova di Alberto, e sarà condivisa con un ospite speciale: il chitarrista Ricky Portera, anch’egli caro amico di Radius.

Cantafio ha ricordato Alberto come un pioniere della musica, descrivendo la sua arte come una forma di magia, sottolineando come molti chitarristi italiani si siano ispirati a lui. Durante il concerto di stasera, saranno dedicate due celebri canzoni: “Eppur mi son scordato di te” e “Il tempo di morire”. Nonostante le difficoltà di salute negli ultimi tempi, Radius ha continuato a dedicarsi alla musica attivamente. Il suo ultimo concerto si è tenuto all’Auditorium di Vizzolo Predabissi il 6 novembre 2022, solo pochi mesi prima della sua scomparsa.