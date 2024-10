Un falso nipote e un sito proveniente dalla Finlandia: catturato il truffatore in viaggio

Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Milano per aver truffato un’anziana, mentre stava eseguendo un sofisticato raggiro. L’operazione è stata condotta dal “Pool Anti Truffe” della Procura, che include figure della polizia di Stato e della polizia locale. L’uomo, originario di Scampia e con un passato criminale, è accusato di un colpo che ha fruttato gioielli e beni preziosi.

Il piano malefico è partito con una telefonata di un complice, che si è spacciato per un collega del figlio dell’anziana, ingannandola con la storia di trovarsi presso la sede centrale delle Poste in compagnia del figlio e del nipote. Questa persona ha sostenuto che il nipote necessitava di 6.000 euro per l’acquisto di una televisione e un telefono da un sito finlandese. Ha fatto credere all’anziana che servisse del denaro e dei gioielli come garanzia, poiché non potevano accettare assegni a causa di problemi legati al conflitto in Medio Oriente. Per aumentare la credibilità della truffa, si è unito alla conversazione il presunto nipote, in lacrime, e un falso maresciallo dell’Arma, impedendo così che la vittima potesse contattare altri familiari per confermare la situazione.

L’anziana, inquieta per il futuro del suo nipote, ha deciso di dare i suoi gioielli al 42enne, il quale è andato a trovarla a casa, avvalorando le informazioni fornite dai suoi complici. L’uomo è stato arrestato in Campania, sua residenza, da cui partiva di volta in volta, come evidenziato dagli inquirenti, per portare a compimento i furti.