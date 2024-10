Sala sostiene che il conteggio delle denunce risulta “inalterato” a causa di coloro che sono impiegati o studiano a Milano

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha affermato che il numero delle denunce potrebbe essere “esagerato” a causa dei “city user”, ovvero coloro che frequentano la città per lavoro o studio. Negli ultimi dodici mesi, Milano ha registrato 124.480 segnalazioni per furto, 4.170 per rapine e 607 per reati sessuali. Durante un evento all’Arena Civica per commemorare il 163° anniversario della polizia locale, Sala ha spiegato che la fiducia nelle istituzioni tra i milanesi contribuisce a questo fenomeno. Ha anche sottolineato come il conteggio delle denunce sia basato sui residenti, senza considerare l’aumento della popolazione temporanea, il che distorce la vera misura dei reati per abitante. Inoltre, Milano occupa la prima posizione nella classifica del Sole 24 Ore riguardante l’indice di criminalità per il 2024, che analizza le denunce degli ultimi dodici mesi, evidenziando così le “province meno sicure”. La lista è dominata da grandi centri urbani e luoghi di grande afflusso turistico, con Roma e Firenze che seguono la città lombarda.

A livello nazionale, per la prima volta dal 2013, si osserva un incremento delle denunce, pari al 3,8% rispetto all’anno precedente, con un significativo aumento dei crimini violenti, quali omicidi, aggressioni, lesioni e rapine. Questo è quanto riportato in un articolo del quotidiano. A Milano, le segnalazioni di reati superano le 7 mila ogni 100 mila residenti. “Nel capoluogo lombardo, sempre ai vertici di questa graduatoria, le denunce sono aumentate del 4,9% rispetto ai periodi ante COVID-19, con picchi nei furti e nelle rapine”, evidenziato dal “Sole”. La città è posizionata al “terzo posto per le violenze sessuali e al quinto per i reati legati agli stupefacenti”.

Per quanto riguarda i dati milanesi, il capoluogo risulta il leader indiscusso nella categoria furti, con ben 124.480 denunce, il valore più alto in Italia. A incidere sono in particolar modo i furti con strappo, quelli effettuati con abilità, gli scippi da veicolo in sosta e i furti nei negozi, con Milano che non riesce mai a oltrepassare il secondo posto in questa triste classifica. Le denunce relative ai furti in casa superano poco più di 9.500.

Passando al tema delle rapine, un altro aspetto critico per la città, Milano si colloca al secondo posto, con 4.170 denunce in un anno. Le rapine in strada, ammontanti a 2.700, insieme a quelle nei negozi, 413, rappresentano la parte principale del problema. Anche i dati sui danneggiamenti sono allarmanti: in un anno si registrano 31.090 denunce, con Milano che si aggiudica automaticamente il secondo posto.

Infine, i numeri relativi alle violenze sessuali sono allarmanti: nelle segnalazioni annuali se ne contano 607, il che classifica il capoluogo lombardo come la terza città italiana per questo tipo di reato, con 24 di queste che hanno visto coinvolti ragazzi di età inferiore ai 14 anni.