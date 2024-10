Ottobre è il mese dedicato alla consapevolezza sul tumore al seno, conosciuto come “october rosa”. La Fondazione Libellule Insieme sta attuando diverse iniziative in questo ambito per sensibilizzare e promuovere la prevenzione

Da tre decenni, ottobre è dedicato alla sensibilizzazione delle donne riguardo all’importanza della prevenzione contro il cancro al seno. Questa iniziativa è stata avviata negli Stati Uniti nel 1992 e, col passare degli anni, ha preso piede a livello globale, coinvolgendo attualmente circa 70 paesi. In ogni nazione, si organizzano iniziative diverse, come controlli gratuiti e campagne informative promosse da enti pubblici, associazioni di volontariato, gruppi di pazienti e industrie farmaceutiche. A Milano, la Fondazione Libellule Insieme contribuisce attivamente a questo movimento internazionale, impegnandosi con passione a coinvolgere numerose aziende che nel tempo hanno condiviso gli stessi obiettivi con dedizione.

Per quanto riguarda le attività programmate per ottobre 2024, si prevedono raccolte fondi destinate a fornire visite e esami gratuiti, campagne di prevenzione e informazione, nonché assistenza alle donne affette da tumore. Ma le iniziative non finiscono qui.

Brico io ha rinnovato la sua collaborazione con la Fondazione per il 2024, confermando un impegno iniziato l’anno scorso. Con grande entusiasmo, Brico io sosterrà la missione della Fondazione, condividendone i valori e le finalità. Nei suoi 80 punti vendita dislocati in tutta Italia, l’azienda proporrà articoli pratici per la casa e la persona, quali profumatori, saponi e borse riutilizzabili. Una parte dei proventi sarà destinata a finanziare le attività della Fondazione, con l’intento di garantire a un numero crescente di donne l’accesso a strutture sicure per diagnosi rapide o cure da parte di personale medico esperto e sensibile, pronto a supportarle lungo il difficile percorso post operatorio.

Per affrontare le sfide legate agli effetti collaterali delle terapie oncologiche e per aiutare le donne a ritrovare fiducia in loro stesse, parte dei proventi del progetto in collaborazione con Brico io sarà utilizzata per fornire avanzati patch cutanei realizzati da Benesserecapelli. Questi innovativi prodotti, che consentono di infoltire i capelli diradati senza dover ricorrere a parrucche, rappresentano una soluzione praticabile.

In aggiunta, una porzione dei fondi sarà impiegata per garantire ecografie mammarie, visite senologiche e mammografie a donne in situazioni di vulnerabilità economica, supportando così la comunità servita dalla Fondazione Arché onlus.

Avon Cosmetics si schiera nuovamente al fianco delle Libellule, impegnandosi a sostenere le donne nel raggiungimento e nella difesa del loro potere, migliorando le loro vite attraverso il supporto a cause femminili. Quest’anno, in occasione del Pink October, l’azienda contribuisce attivamente a iniziative in favore della salute delle donne e nella lotta contro il cancro, cooperando con realtà come la Fondazione Libellule Insieme.

Parte delle risorse raccolte nel 2023 per la lotta al tumore al seno sarà destinata a coprire costi medici per: 1. la realizzazione di programmi di prevenzione del cancro al seno per donne in difficoltà economica, identificate tramite l’Associazione Comunità Il Gabbiano ODV, che sostiene donne vulnerabili, in fase di reinserimento dopo la detenzione o in affidamento, il cui stato di salute è spesso compromesso da esperienze carcerarie faticose e poco salutari; 2. la fornitura di mammografie per donne tra i 40 e i 45 anni e oltre i 74 anni, che non rientrano nel programma di screening organizzato dalla Regione Lombardia. Le donne incluse in queste fasce di età potranno ottenere una mammografia gratuita presso la sede della Fondazione in Via Filippino Lippi 19, Milano. Le date per queste visite di prevenzione mammaria sono programmate per il 25 e 28 Ottobre.

Per prenotare, è possibile inviare un’email a visite@fondazionelibelluleinsieme.it. Si segnala che i posti sono limitati e le prenotazioni saranno gestite in base all’ordine di arrivo delle comunicazioni.

È fondamentale che le donne interessate a partecipare non abbiano effettuato una mammografia nei dodici mesi precedenti, a meno che non si siano presentati sintomi o se un medico specialista abbia prescritto l’esame.

Il marchio Intégrée destinerà 1 € a favore di ogni articolo venduto della linea M.E.B.I. durante il Pink October. Questa gamma innovativa di cosmetici morfologici, la prima del suo tipo, è stata creata per rispondere alle esigenze delle quattro morfologie umane. I prodotti si distinguono per un elevato grado di naturalità e biocompatibilità, rendendoli adatti a tutte le tipologie di pelle, comprese quelle più sensibili.

Intégrée è continuamente dedita alla creazione di formulazioni all’avanguardia, esenti da siliconi, coloranti, etossilati, parabeni e allergeni. Un principio fondamentale del marchio è l’impiego di ingredienti naturali, con un tasso di naturalità che varia tra il 90% e il 99%. Questo sforzo garantisce non solo una sicurezza elevata, ma anche un’ottima tollerabilità per ogni tipo di pelle, riducendo il rischio di irritazioni e reazioni allergiche. Tutti i prodotti per il viso e il corpo di Intégrée sono stati testati e riconosciuti per la loro compatibilità con la pelle sensibile.

La filosofia di Intégrée nella cura della pelle va oltre l’uso di semplici cosmetici; essa incoraggia un viaggio verso una bellezza naturale, che combina trattamenti specifici a uno stile di vita sano e responsabile. Inoltre, oltre alla significativa raccolta fondi destinata a coprire le spese per ecografie mammarie per donne in difficoltà economica, Intégrée offrirà sessioni di trattamento I.R. beauty expert presso la sede della Fondazione.

Sono stati progettati per le donne affette da patologie oncologiche, questi trattamenti viso della durata di mezz’ora utilizzano una tecnologia innovativa con bio-ceramiche avanzate. Queste bio-ceramiche generano onde termiche a infrarossi, che stimolano le molecole nei tessuti e forniscono l’energia necessaria per migliorare gli inestetismi e ridurre le infiammazioni. Grazie all’energia prodotta, si possono veicolare i principi attivi dei prodotti applicati, che hanno un indice di naturalità compreso tra il 90% e il 99%, promuovendo la sintesi del collagene. Questi trattamenti favoriscono anche l’ossigenazione dei tessuti, aumentano la vasodilatazione, rilassano i muscoli e aiutano a purificare la pelle, che appare subito più tonica, idratata, levigata e luminosa.

È possibile prenotare un trattamento viso per il 9 novembre, presso la Fondazione Libellule Insieme a Milano, in via Filippino Lippi 19, inviando una mail a eventi@fondazionelibelluleinsieme.it. I posti sono limitati e le richieste saranno trattate in base all’ordine di arrivo delle email. Come parte delle attività del mese rosa, solo le pazienti oncologiche sono invitate a partecipare. Per garantire a tutte l’opportunità di sfruttare questo servizio, le donne che non hanno già partecipato agli eventi della Fondazione riceveranno priorità. Inoltre, il 12 novembre alle ore 18:00 si svolgerà un incontro presso la Fondazione Libellule Insieme, dove sarà possibile approfondire il metodo M.E.B.I.

Alcuni argomenti riguardanti le difficoltà associate ai diversi tipi di pelle, con un particolare approfondimento sul ripristino dell’equilibrio.

Yves Rocher

Prendersi cura del proprio aspetto durante le terapie per il cancro non è generalmente una priorità. Tuttavia, numerosi studi scientifici evidenziano l’importanza di dedicare del tempo al proprio benessere, sia estetico che psicologico, per favorire la guarigione. Il noto marchio francese Yves Rocher, da tempo vicino alle Libellule, ha avviato iniziative focalizzate su laboratori di bellezza destinati a donne in trattamento.

L’evento di ottobre, realizzato in cooperazione con la Fondazione Libellule Insieme, si concentrerà sulla Skindiag, un’analisi personalizzata della pelle ideata grazie all’esperienza della Cosmétique Végétale. In soli 5 minuti e dopo aver scattato alcune foto in punti specifici del viso, l’app che si utilizzerà analizzerà 22 parametri cutanei, fornendo informazioni sulla tipologia della pelle, evidenziando i punti di forza e identificando le aree che necessitano di intervento. Questo permetterà di personalizzare la routine adatta per ogni partecipante.

Oltre alla diagnosi e alla cura, è fondamentale prendersi cura di sé e dedicarsi a qualcosa di piacevole. L’appuntamento per la Skindiag di Yves Rocher si terrà sabato 12 ottobre, dalle 15:00 alle 17:30, presso la sede della Fondazione Libellule Insieme. Per ulteriori dettagli e per prenotazioni, si prega di contattare via email: eventi@fondazionelibelluleinsieme.it. I posti sono limitati e le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo delle email.

Per questa iniziativa, la partecipazione sarà riservata esclusivamente alle donne affette da patologie oncologiche. Inoltre, al fine di garantire a tutte l’opportunità di usufruire di questo trattamento, si darà priorità a quelle che non hanno partecipato in precedenza ad altre manifestazioni organizzate dalla Fondazione.

Uriage, in occasione del mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno, ribadisce il suo supporto alla Fondazione Libellule Insieme. Durante tutto ottobre, l’azienda donerà 1€ alla fondazione per ogni prodotto venduto delle linee Age Absolu e Age Lift, contribuendo così a sostenere iniziative di prevenzione focalizzate su donne in difficoltà. Dal 1992, i Laboratori Uriage sviluppano innovativi prodotti dermocosmetici che incorporano i molteplici vantaggi dell’Acqua Termale di Uriage, con l’obiettivo di curare quotidianamente la pelle di tutta la famiglia e tutelarne la salute. L’efficacia e la tollerabilità dei prodotti Uriage li rendono prescritti dai dermatologi e consigliati dai farmacisti a livello globale. Attualmente, l’esperienza di Uriage è apprezzata in più di 80 nazioni. L’Acqua Termale di Uriage si forma nel cuore delle Alpi francesi, rimanendo a contatto con le rocce per 75 anni. Con il cambio delle stagioni, si arricchisce di minerali e oligoelementi. Da circa due secoli, il Centro Termale Uriage sfrutta i benefici della sua acqua per trattamenti in dermatologia, otorinolaringoiatria, reumatologia e nel percorso di riabilitazione post-cancro.

Faro è attivamente coinvolta nella responsabilità sociale, dimostrando un forte interesse per la salute delle donne e delle sue dipendenti, che rappresentano il fulcro dell’azienda. In occasione del progetto Charity 2024, durante il mese dedicato alla consapevolezza sul carcinoma mammario, si propone di raccogliere fondi all’interno della compagnia per supportare la Fondazione Libellule Insieme, che sarà presente nello stabilimento per incentivare la prevenzione. Questa iniziativa offrirà a tutte le dipendenti l’opportunità di effettuare una visita senologica accompagnata da un’ecografia, oltre a fornire utili informazioni sullo screening, focalizzandosi sulla prevenzione del tumore al seno, di cui ottobre è il mese di riferimento.

Per quanto riguarda MYBEAUTYBOX, tutte le abbonate riceveranno nel pacchetto di settembre, in arrivo entro i primi giorni di ottobre, un vademecum per apprendere l’autopalpazione del seno. Questo pieghevole, pratico da portare sempre con sé, sarà denso di suggerimenti per trasformare questa attività in un appuntamento quotidiano. Riconoscere i piccoli cambiamenti nel seno sin dai giovani anni è fondamentale per la prevenzione primaria, essenziale per diagnosticare il tumore in fase iniziale. Se il problema viene affrontato tempestivamente, le probabilità di guarigione sono significativamente elevate e nel caso si renda necessario intervenire, le procedure e le cure si presenteranno come meno invasive e più tollerabili.

Il Salotto delle Libellule rappresenta un’importante iniziativa per supportare le donne e le pazienti oncologiche nel loro percorso dopo aver affrontato un tumore. Questo evento, che si tiene mensilmente e resta aperto al pubblico, offre un’opportunità per rimanere vicino a queste donne. Durante gli incontri, professionisti delle breast unit delle principali strutture sanitarie della Lombardia si uniscono per discutere temi come la prevenzione, le nuove terapie e i progressi nella ricerca. Gli eventi includono anche interventi di medici e esperti che si occupano di argomenti di interesse generale, come uno stile di vita salutare e il benessere. Questi momenti sono preziosi per poter interagire con i professionisti, porre domande e chiarire dubbi. Il prossimo incontro di ottobre avrà come focus: “Tumore al seno: affrontiamolo in tempo.” Partecipano alla discussione: – la Dott.ssa Paola Martinoni, Medico Chirurgo, esperta in Chirurgia Generale e fondatrice della Fondazione Libellule Insieme; – la Dott.ssa Daniela Bossi, Dirigente medico presso la Chirurgia senologica dell’Istituto Clinico Scientifico Maugeri e Presidente dell’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (A.n.d.o.s.) di Milano.

Le relatrici offriranno una panoramica sui diversi tipi di tumori e sulle mutazioni genetiche, esplorando le diverse strategie terapeutiche disponibili, tra cui chirurgia, chemioterapia, radioterapia e trattamenti mirati. La battaglia contro il cancro al seno è complessa e richiede un approccio che coinvolga più discipline; la prevenzione, sia primaria che secondaria, rappresenta una delle principali strategie alla nostra disposizione. Saranno trattati i seguenti temi: la prevenzione primaria, che si focalizza sulla diminuzione dell’incidenza della malattia mediante stili di vita salutari e riduzione dei fattori di rischio, come una dieta equilibrata, attività fisica costante e astensione dal fumo; e la prevenzione secondaria, dedicata alla diagnosi tempestiva e al monitoraggio di individui a rischio tramite screening regolari e test diagnostici. Questi strumenti risultano cruciali per scoprire tumori in stadi precoci, quando le probabilità di un trattamento efficace e di guarigione sono notevolmente superiori. Inoltre, sarà evidenziata l’importanza dell’educazione alla prevenzione. È fondamentale che le comunità siano consapevoli dei fattori di rischio e dei segnali d’allerta. Durante l’incontro, le relatrici metteranno in evidenza l’importanza di campagne informative e programmi educativi, che incentivino la popolazione a prendersi cura della propria salute, partecipando anche ai programmi di screening proposti dalla Regione e consultando il proprio senologo per determinare modalità e tempistiche dei controlli regolari da effettuare. La prevenzione dev’essere vista non solo come una scelta, ma come una vera e propria necessità per alleggerire il peso della malattia su individui e società.

Come ogni evento organizzato dalla Fondazione Libellule Insieme, anche questa conferenza si terminerà con una sessione di domande e risposte. Durante questo momento, il pubblico avrà l’opportunità di interagire con le relatrici, ponendo domande sui temi discussi o chiarendo eventuali incertezze. La conferenza avrà luogo martedì 15 ottobre alle 18:30 presso lo Straf Hotel, nella Sala Meeting situata in Via San Raffaele 3 a Milano (MM Duomo – www.straf.it). L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati: è quindi fondamentale prenotarsi inviando un’email a eventi@fondazionelibelluleinsieme.it.

Il 19 ottobre, la Fondazione Libellule Insieme parteciperà alla Giornata Regionale dedicata all’Inclusione e alla Fragilità, un evento promosso da UPsalute. Saranno presenti enti istituzionali, associazioni che operano nel campo delle disabilità e della salute, insieme a figure del panorama sportivo e sociale. L’incontro avrà luogo presso il Velodromo Vigorelli di City Life dalle 9.00 alle 15.00 e sarà articolato in tre fasi distinte:

1. Un mini-congresso si terrà nel Palazzo Vigorelli, riservato a aziende implicate negli ambiti sportivo, della salute, della responsabilità sociale d’impresa, e del terzo settore, includendo un light lunch e pause caffè per gli intervenuti.

2. Un evento sportivo aperto al pubblico che comprenderà un mini concerto con Sandy Chamber e Manrico Padovani, Ambassador di Interlife, e Giorgia Gambini, presidente di Interlife.

3. La Walk for Care, in collaborazione con le associazioni di pazienti, che prevede una marcia di 2 km nella zona verde circostante il Velodromo, prima del programma sportivo.