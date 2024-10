Le Olimpiadi del 2026 presentano costi elevati, con i biglietti per San Siro che variano da 260 euro fino a 2000 euro

L’obiettivo fissato è di 1,6 milioni di biglietti, di cui 1,1 milioni destinati agli appassionati e 500 mila riservati agli stakeholder come aziende e sponsor. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che si terranno tra un anno e quattro mesi, esattamente il 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro, la Fondazione a Cinque Cerchi inizia a stabilire i prezzi e le quantità dei biglietti per le competizioni che si svolgeranno tra Lombardia e Veneto. “Durante i Giochi olimpici, dal 6 al 22 febbraio 2026, i costi partiranno da 30 euro; oltre il 20% dei biglietti sarà venduto a meno di 40 euro, mentre più della metà (57%) costerà meno di 100 euro”, si indica nel comunicato. Tuttavia, per gli eventi di maggiore rilevanza, come le cerimonie inaugurale e conclusiva, i prezzi aumentano. Per assistere alla cerimonia di apertura, che ha luogo allo stadio di San Siro, le tariffe oscillano tra 260 e 2.026 euro, con scelte intermedie di 700 e 1.400 euro. I costi per la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona sono ancora più elevati, con fasce di 950, 1.800 e 2.900 euro. Rimanendo a Milano, i biglietti per il match di hockey su ghiaccio maschile, che decreterà il campione, variano tra 450, 900 e 1.400 euro. In definitiva, i prezzi non sono particolarmente accessibili. Al contrario, le competizioni di sci alpino a Bormio presentano costi più contenuti, che vanno da 100 a 220 euro.

La possibilità di acquistare biglietti per le Olimpiadi partirà nel febbraio 2025, seguita da quella per le Paralimpiadi a marzo dello stesso anno. Tuttavia, la registrazione mondiale è già attiva. Per garantire l’accesso agli eventi desiderati, è fondamentale registrarsi sulla piattaforma ufficiale tickets.milanocortina2026.org quanto prima, o comunque entro metà gennaio 2025. Questo passaggio permette di partecipare al sorteggio per scoprire il periodo di acquisto dei biglietti olimpici. Chi pianifica serenamente la propria esperienza per Milano-Cortina 2026 e acquista i propri biglietti entro maggio 2025 avrà accesso a vantaggiose offerte attraverso i prezzi speciali Early Bird per alcune sessioni selezionate. A partire da aprile 2025, la vendita dei biglietti olimpici e paralimpici sarà aperta a tutti. È importante notare che tutti i biglietti per i Giochi di Milano-Cortina 2026 saranno esclusivamente digitali, eliminando così l’utilizzo della carta.