La Polizia Locale di Milano celebra il suo 164° anniversario: “Aumenteremo la nostra presenza nelle vie”

La Polizia Locale di Milano celebra i suoi 164 anni: “Aumenteremo la nostra presenza nelle strade”. Si è svolta una cerimonia solenne all’Arena Civica, con oltre tremila agenti in alta uniforme. Il nuovo comandante Gianluca Mirabelli ha dichiarato: “Ci impegneremo a essere più visibili sul territorio, a contatto con i cittadini e a fornire risposte effettive”.

L’evento ha visto la partecipazione del sindaco Beppe Sala e del nuovo direttore della Polizia Locale, nel contesto suggestivo dell’Arena Civica. “Un saluto a tutti gli agenti e ufficiali della Polizia locale” ha esordito Mirabelli. Ha poi sottolineato l’importanza di essere una forza di prossimità, per migliorare il servizio nei quartieri. “Sarà cruciale aumentare la sicurezza stradale, un nostro compito esclusivo, oltre a rafforzare la sicurezza urbana in collaborazione costante con tutte le Forze dell’Ordine.”

Sono stati resi noti i dati sull’operato della Polizia Locale di Milano. Tra il 1° settembre 2023 e il 30 agosto 2024, si sono registrati 10.861 incidenti stradali, con 302 interventi per omissione di soccorso, portando all’identificazione di 198 colpevoli. In merito ai controlli sui documenti, sono stati segnalati 5.473 falsi, inclusi documenti d’identità, patenti e libretto di circolazione. Riguardo alle attività commerciali, sono stati effettuati quasi 19mila controlli, che hanno comportato 5.098 multe, 446 sequestri penali e 5.808 sequestri amministrativi. Infine, in tema di sicurezza urbana, durante il periodo analizzato, sono stati effettuati 230 arresti e denunciate 5.085 persone a piede libero. Di queste, 126 arresti e 474 denunce a piede libero sono stati specificamente per reati legati a furti e rapine.