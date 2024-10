Aumento della presenza del personale di Polizia locale di Milano: Obiettivo raggiunto grazie a nuove assunzioni e maggiori pattuglie in strada

L’obiettivo principale è aumentare la presenza del personale sulle strade. Questo è un impegno che ho assunto con il sindaco fin dal primo giorno della mia nomina e sono certo, grazie al supporto dei miei collaboratori, di non tradire le sue aspettative». Queste parole sono state pronunciate dal nuovo comandante della Polizia locale di Milano, Gianluca Mirabelli, durante le celebrazioni per il 164º anniversario della fondazione del corpo all’Arena Civica.

La negoziazione

Attualmente, è in corso un dialogo con i sindacati per incrementare il numero di pattuglie, come desiderato dall’amministrazione, durante le ore serali e notturne. Il comandante si mostra ottimista riguardo all’esito di questo confronto. “Sono certo che avremo un esito favorevole. La scadenza è impostata per la fine dell’anno e non prevedo difficoltà, anzi, sono quasi certo che andrà per il meglio”, ha dichiarato. “È fondamentale essere più visibili e rispondere alle richieste dei cittadini. Molti lamentano la nostra assenza o che non siamo presenti nei luoghi giusti, quindi è nostro dovere soddisfare questa necessità”, ha concluso, aggiungendo che anche i vigili di quartiere saranno più visibili.

I numeri

Dopo 707 nuove assunzioni e 465 uscite tra maggio 2022 e il 30 settembre 2024, la polizia locale di Milano vanta ora un incremento di 242 agenti e ufficiali, raggiungendo un organico di 3.037 unità. L’obiettivo è arrivare a un totale di 3.350 agenti entro il 2025.

Il potenziamento del Corpo ha consentito, nel 2024, di avere un incremento medio di 23 pattuglie giornaliere in strada rispetto all’anno precedente, arrivando da 175 a 198. In particolare, nelle ore serali, il numero di pattuglie è passato da 9 a 14, con l’obiettivo di raggiungere 30. Durante la notte, c’è stato un significativo raddoppio, da 4 a 8 pattuglie, puntando a 15.

L’assessore Granelli ha dichiarato: “Abbiamo incrementato la presenza degli agenti in strada. Dall’inizio delle assunzioni, avvenute nel maggio 2022, abbiamo integrato 707 nuove unità tra uomini e donne che supportano attivamente le attività della Polizia locale, per un totale di 3.037 elementi, che erano 2.800. Ogni giorno, abbiamo 23 pattuglie in più rispetto al 2023. Nelle ore serali, siamo passati da 9 a 14, e nelle ore notturne da 4 a 8. Il nostro traguardo rimane quello di arrivare a 3.350 agenti, con 30 pattuglie serali e 15 notturne. Abbiamo anche modificato la proporzione tra i servizi interni ed esterni: nel 2023, questi ultimi rappresentavano il 48% e i servizi interni il 52%, mentre nel 2024 siamo passati a 54% di esterni e 46% di interni. La nostra strategia continua, le assunzioni proseguono e, insieme al delegato Franco Gabrielli e al nuovo comandante, a cui auguro un buon lavoro, continuiamo a riorganizzarci per avere una Polizia locale più efficace e presente nei quartieri, al servizio della comunità.”