“Il nuovo POS innovativo al mercato”

La “scatola” innovativa che sta per dominare le postazioni del mercato comunale di piazza Wagner e in diverse attività della zona è un terminale di pagamento all’avanguardia dotato di un codice QR, che rappresenta la sua essenza digitale. Questa innovazione è stata presentata ieri nel mercato più storico di Milano, fondato nel 1929. “I consumatori – dichiara Andrea Smidili, marketing manager del mercato – dovranno semplicemente attivare il lettore di QR Code sul loro smartphone e inquadrare la “scatola“. In questo modo, potranno accedere a numerosi servizi: guadagnare cashback con ogni transazione effettuata, sia con carta che contante, e trasformare questi punti in voucher utilizzabili come sconto nei negozi locali o online, sul sito del mercato Wagner, dove accumulano ulteriore cashback per gli acquisti effettuati a distanza”. Attualmente, l’iniziativa coinvolge 22 attività presenti nel mercato e circa 60 nelle immediate vicinanze. Inoltre, “Ci sarà la possibilità di pagare utilizzando crediti Welfare e Fringe benefits, grazie alla collaborazione con Go Welfare del Gruppo Unipol”. Non mancherà nemmeno il divertimento: dopo ogni pagamento di almeno 10 euro, gli utenti riceveranno sul loro dispositivo mobile un’offerta per partecipare a “Gratta e vinci” digitali, con la possibilità di vincere premi. “Il nostro obiettivo è costruire una rete, una comunità che colleghi il mondo virtuale a quello reale”, afferma Andrea Collodi, presidente onorario del mercato Wagner e della Pescheria Pedol, che nel 2029 festeggerà cento anni. Con questo sistema, “il cliente viene fidelizzato – aggiunge Smidili – poiché ciascun negozio può emettere coupon e buoni sconto tramite la Digital Card”. E la connessione è immediata: è sufficiente possedere uno smartphone.

L’obiettivo è rivitalizzare il mercato “reale”, trasformandolo, grazie alla tecnologia, in un vero e proprio punto d’incontro, simile a un’agorà greca. Smidili sottolinea che si tratta di una iniziativa replicabile in qualsiasi contesto. Nel quartiere, il Mercato di Wagner ha unito le forze con altre associazioni locali per dar vita a “Zona Wagner”, i cui limiti corrispondono al Duc, il Distretto urbano del commercio, e si estende fino a via Washington. Questa grande associazione mira a creare rete tra cittadini, enti istituzionali e negozi.