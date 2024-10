I servizi sociali hanno ricevuto un nuovo veicolo destinato al trasporto di persone con disabilità e persone vulnerabili

A Vaprio è arrivata una nuova Fiat Panda per i Servizi sociali. La consegna è avvenuta grazie al sindaco Marco Galli e all’assessora Veronica Peracchi, in un evento modesto pensato per evidenziare come il veicolo rappresenti un elemento essenziale per il trasporto quotidiano delle persone con disabilità e per garantire servizi fondamentali ai cittadini. Un altro aspetto significativo è l’importanza del volontariato, come sottolineato dal primo cittadino: “Stiamo lavorando per costruire una rete no-profit che offra un supporto reale a chi ne ha necessità”. Offrire il proprio tempo agli altri è un segno di “impegno civico”.