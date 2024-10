Gioielli del valore superiore ai 2 milioni di euro sono stati confiscati a un ComprOro illegale

Sono stati confiscati gioielli per un valore superiore ai 2 milioni di euro a un ComprOro operante illegalmente. I sequestri hanno incluso 388 pezzi di gioielleria usati, tra cui orologi di alta gamma e articoli d’epoca realizzati con materiali preziosi come oro, argento e platino. La Guardia di Finanza di Milano ha identificato un venditore non autorizzato, sottraendo oggetti di notevole valore, inclusi orologi di lusso, per un totale che supera i 2 milioni. In particolare, nell’ambito delle operazioni per garantire il rispetto delle normative antiriciclaggio applicabili agli operatori del commercio di beni preziosi, i membri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno condotto un’indagine approfondita su un imprenditore attivo nella compravendita di articoli di valore usati. Questo operava senza la necessaria registrazione presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), requisito legale per l’attività di commercio di oro e beni preziosi. Tale comportamento rappresenta una violazione significativa del sistema di prevenzione al riciclaggio di denaro, progettato per proteggere un settore, quello dei compro oro, che è considerato particolarmente vulnerabile al rischio di riutilizzo di fondi illeciti ottenuti tramite attività criminose.

A seguito di indagini condotte, il proprietario della gioielleria è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria di Milano, la quale ha emesso un ordine di perquisizione. Questa operazione ha portato al sequestro di 388 pezzi ornamentali, comprendenti orologi di alta gamma e gioielli d’epoca, realizzati con materiali pregiati come oro, argento, platino e pietre preziose. La vendita di tali oggetti illeciti avrebbe potuto fruttare più di 2 milioni di euro a un compro oro non autorizzato. L’intervento rientra nelle strategie di prevenzione e repressione del riciclaggio attuate dal Corpo e rappresenta un chiaro esempio dell’impegno continuo della Guardia di Finanza nella protezione del tessuto sociale e dell’integrità del sistema economico-finanziario nazionale, mirato a combattere ogni forma di illegalità e a tutelare i cittadini e gli imprenditori che operano nel rispetto delle normative.