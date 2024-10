Fuggitivo identificato da un agente a Milano: era stato già fermato nel 2015 a seguito di un attacco a un furgone portavalori

Milano – Un uomo di 51 anni, ricercato dalla giustizia, è stato catturato dalla Polizia a Milano. Originario di Palermo, il soggetto è stato identificato da un agente della Sezione Antirapina della Squadra Mobile, già intervenuto nel suo arresto nel 2015. In fuga da novembre dell’anno passato, deve scontare sei anni per estorsione e rapina, crimini perpetrati nel 2019 nella provincia di Como. Durante la perquisizione dell’appartamento a lui riconducibile, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due pistole a salve senza tappo rosso, oltre a un passamontagna. Questo uomo era già ben noto ai poliziotti della Sezione Antirapina, dal momento che nel 2015 era stato coinvolto in un’operazione di polizia con la collaborazione della Polizia Cantonale, che aveva smantellato un’organizzazione criminosa specializzata in rapine in banca. In quella circostanza, il gruppo, composto da sei italiani, aveva progettato di assaltare un furgone portavalori di una società del Ticino, con un bottino stimato in circa cinque milioni di franchi. Dopo aver attraversato il confine, il 51enne e i suoi complici furono fermati a bordo di un furgone rubato, in cui erano stoccate diverse armi di calibro elevato.