È stato sottoscritto un accordo per la sicurezza. Durante la notte, le forze dell’ordine pattuglieranno le strade in otto comuni della Martesana

Da ottobre a dicembre, le polizie locali svolgeranno cinquecento ore di servizi straordinari, principalmente nelle ore serali e nei fine settimana, con l’intento di migliorare la sicurezza stradale e diminuire gli incidenti nella zona della Martesana. Il protocollo intitolato “Strade Sicure” è stato firmato in Prefettura a Milano da diverse istituzioni, tra cui Regione Lombardia, la Prefettura, la Città Metropolitana e il Comune di Cassina de’ Pecchi, che funge da capofila per altri sette comuni: Bussero, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago e Trezzo sull’Adda. L’accordo è stato sottoscritto dalla sindaca Elisa Balconi, insieme a Sara Bettinelli, consigliera di Città Metropolitana, al prefetto Claudio Sgaraglia e all’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa.

L’accordo. La Regione Lombardia destinerà 10 mila euro per potenziare le ore di servizio della polizia locale, che ammontano a cinquecento, nelle aree critiche di un territorio di circa settanta chilometri quadrati. Queste misure sono progettate per combattere comportamenti di guida rischiosi e, in particolare, per evitare incidenti causati da eccesso di velocità. Questo intervento si estende su una zona abitata da oltre 123mila persone e interessata da diverse strade ad elevata circolazione. La sindaca di Cassina, firmataria dell’iniziativa, ha dichiarato: “È un onore rappresentare l’asse dell’Adda Martesana in questo progetto significativo. Questo riconoscimento da parte della Regione e della Prefettura sottolinea l’importanza di Cassina nelle operazioni di polizia locale. Attualmente, siamo uno dei Comuni con il tasso più basso di incidenti nell’area milanese, grazie anche al lavoro instancabile del nostro comandante Alessio Bosco e dei suoi agenti. Abbiamo sempre puntato su questo aspetto, non limitandoci a parole superficiali”.

Al termine della sottoscrizione, le istituzioni hanno espresso i loro pareri. Secondo il prefetto Sgaraglia, “Una strategia adeguata ed efficiente per garantire la sicurezza stradale deve necessariamente fondarsi su collaborazioni tra le varie Amministrazioni responsabili della salvaguardia del territorio e delle comunità. Ringrazio chi ha promosso e sostenuto questa iniziativa”. Anche La Russa ha rilasciato dichiarazioni: “Il nostro scopo primario è quello di ridurre il numero di incidenti e migliorare la sicurezza sulle strade. Il protocollo firmato evidenzia l’efficacia della cooperazione tra le istituzioni quando si parla di sicurezza stradale. Spero che un numero crescente di Comuni decida di sottoscrivere questi accordi e che si rafforzi ulteriormente la collaborazione con le forze dell’ordine, in particolare con la polizia stradale e i carabinieri”.