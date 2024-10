Due vigili del fuoco sono riusciti a fermare un ladro subito dopo che aveva commesso un furto

Due vigili del fuoco hanno arrestato un ladro dopo che aveva commesso un furto. L’evento si è verificato nel parcheggio di un supermercato a Busto Arsizio nella mattina del 4 ottobre.

Dopo il furto, il ladro è stato bloccato e arrestato grazie all’intervento dei pompieri. Accadeva mentre i vigili del fuoco si trovavano nelle vicinanze del supermercato Tigros, in via Pirandello, poco dopo le 10. I loro sguardi, guidati dal caporeparto Riccardo Battistella, si sono posati su un uomo che aveva appena sottratto la borsa a una donna e stava tentando di fuggire verso via Turbigo.

Prima che la donna avesse la possibilità di richiedere aiuto, i pompieri sono scesi prontamente dal loro veicolo e hanno dato il via all’inseguimento dell’autore del furto. L’uomo è stato fermato all’angolo di via Turbigo e messo in sicurezza. In seguito, altri tre vigili sono intervenuti per mantenere la situazione sotto controllo fino all’arrivo dei carabinieri di Busto Arsizio, che si sono occupati del ladro una volta giunti sul posto.