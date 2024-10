Fine settimana autunnale a Milano: sole e temperature fresche, ma nuvole in arrivo

A Milano, dopo giorni di cielo nuvoloso e piogge, si prevede un cambiamento significativo. Tra il sabato e la domenica, il sole riapparirà, anche se le temperature non supereranno i 20°C. Non ci sarà un clima caldo, ma si potrà godere di un piacevole sole autunnale nel weekend del 6 ottobre. Il sole, velato da alcune nubi, inizierà a farsi vedere già sabato. Secondo il meteorologo Daniele Berlusconi, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo in Lombardia nel corso del fine settimana, con un lieve aumento delle temperature massime. Tuttavia, già domenica si attende di nuovo una certa copertura nuvolosa, soprattutto nel pomeriggio. All’inizio della prossima settimana, si avvicinerà un’altra perturbazione, portando a un cattivo tempo con piogge leggere nel lunedì e forti rovesci prevista per martedì, che potrebbero essere anche intensi e temporaleschi. Le temperature si manterranno comunque tra gli 11 e i 19 gradi, un valore simile a quello che si registrerà nei giorni successivi