Conflitto tra Rider e Glovo. Procedimento legale avviato e corrieri in manifestazione

I fattorini sfidano Glovo. Ieri si è tenuta la prima udienza del ricorso presso il Tribunale di Milano contro il gigante del food delivery, che ha ampliato la sua flotta integrando i rider precedentemente licenziati da Uber Eats. Secondo il sindacato Slang-Usb, ciò ha comportato una ulteriore riduzione delle remunerazioni per ogni consegna. Un gruppo di ciclofattorini si è riunito in protesta davanti agli uffici legali in via San Barnaba, esponendo uno striscione con l’appello per “contratti, salari e diritti”. Il sindacato di base ha sottolineato: “Il modello di Glovo riflette quello di tutte le imprese di Assodelivery, basato su una falsa autonomia, costringendo i rider a lavorare con partita IVA. Questo è il sistema contro cui lottiamo, sia nelle piazze che nelle aule di giustizia, fino a quando tutti i fattorini delle varie piattaforme non verranno riconosciuti come lavoratori dipendenti e inquadrati secondo il Ccnl Logistica”.