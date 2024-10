Conflitto familiare a Novate Milanese: un uomo di 73 anni ha inflitto una coltellata al petto del figlio

Novate Milanese – Un conflitto familiare tra padre e figlio ha avuto esiti tragici. La situazione è escalata all’interno di un’abitazione a Novate Milanese, dove un uomo di 73 anni e il suo figlio di 45 anni, conviventi nello stesso luogo, hanno dato vita a una violenta discussione. Il figlio rimproverava il genitore per il suo consumo eccessivo di alcol. La situazione si è aggravata, portando all’accoltellamento del 45enne, colpito al torace dal padre. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato il 73enne nei pressi dell’abitazione, anch’egli con una ferita alla testa inflitta dal figlio durante la zuffa. Dopo l’arrivo del personale sanitario, l’uomo di 45 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni a causa di una ferita penetrante al torace con pneumotorace, che potrebbe mettere a rischio la vita. Il padre, invece, è stato curato all’ospedale Sacco di Milano e dimesso con una prognosi di 7 giorni per trauma cranico; successivamente è stato rimesso agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Il coltello utilizzato nell’aggressione è stato sequestrato dalle forze dell’ordine.