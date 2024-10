Crescente interesse degli studenti internazionali per la Bocconi e altri atenei privati di Milano, con un aumento delle domande e delle iscrizioni. Università Cattolica e Università Vita-Salute San Raffaele registrano incrementi significativi, mentre alla Iulm gli immatricolati rimangono stabili. L'Humanitas University registra un aumento di nuovi iscritti, inclusi studenti stranieri

La selezione all’ingresso rimane rigorosa, però si osserva un crescente interesse da parte degli studenti internazionali per la Bocconi, visibile tanto nelle candidature quanto nelle iscrizioni che sono ancora aperte negli altri atenei privati di Milano. Ogni anno, la Bocconi accoglie circa 2.800 nuovi studenti, con un totale di 9.100 domande, delle quali il 59% proviene da candidati internazionali. Nel 2023/24 si erano registrate circa 9.000 domande, con una percentuale di candidati internazionali pari al 48%. Inoltre, per il 2025/26, le domande in “early session” da parte di studenti stranieri sono aumentate del 18%.

Dati dell’Università Cattolica

Per altri istituti privati milanesi, i dati dell’Università Cattolica non sono ancora disponibili, ma all’Università Vita-Salute San Raffaele gli iscritti sono attualmente 1.379 (dato in aggiornamento). Tra questi, il 49% proviene da fuori regione. Le facoltà con un incremento significativo includono Medicina e Chirurgia, che passa da 1.083 a 1.175 iscritti (+8,5%), e Filosofia, con un aumento del 35% rispetto alla stessa data.

Dati della Iulm

Alla Iulm, fino al 2 ottobre, gli immatricolati rimangono stabili rispetto allo scorso anno: 2.048 (rispetto a 2.192). Il numero chiuso resta in vigore, ma è previsto un aumento degli iscritti grazie alla costruzione dell’ultimo edificio in via Russoli. Per l’a.a. 2024/25, gli studenti stranieri iscritti sono 255, rappresentando circa il 9,2% del totale, rispetto ai 193 dello scorso anno (6,8%). Infine, all’Humanitas University si contano 536 nuovi iscritti (compared to 493 nel 2023/24), di cui 156 provenienti dall’estero.