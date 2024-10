Annullato il fermo dei mezzi pubblici previsto per sabato 5 ottobre a Milano

Milano – Lo sciopero dei mezzi pubblici previsto per domani, sabato 5 ottobre, non si svolgerà. Il sindacato Orsa, dopo aver ricevuto il provvedimento di precettazione emanato dal Prefetto di Milano, ha inviato una comunicazione alla Prefettura per annunciare la sua decisione di ritirare l’adesione allo sciopero programmato per l’intera giornata. La Prefettura ha confermato questa informazione attraverso una nota ufficiale.

Il provvedimento di precettazione, firmato dal Prefetto Claudio Sgaraglia, era stato emesso dopo aver consultato il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, riguardante l’orario critico dalle 18 fino alla fine dei servizi, ed era necessario in considerazione degli importanti eventi di ordine pubblico previsti, in particolare l’incontro calcistico Inter-Torino, per il quale sono attesi circa 65.000 tifosi.

Inoltre, Milano sarà scenario di varie manifestazioni significative, tra le quali quella indetta dall’Associazione Palestinesi in Italia di Solidarietà per “Gaza e Libano”, che coinvolgerà almeno 500 partecipanti. Il termine di questa manifestazione coincideva con l’orario dello sciopero dei mezzi, con potenziali gravi conseguenze per la sicurezza della città.