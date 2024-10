Alvaro Morata e la questione di Corbetta: si presenta il Tapiro d’oro. “Il primo cittadino? Potrebbe divertirsi a postare qualche danza su Tik Tok.”

Milano, 4 ottobre 2024 – La sfida tra Alvaro Morata, attaccante del Milan, e Marco Ballarini, sindaco (interista) di Corbetta, si intensifica. Questa sera, durante “Striscia la notizia”, Valerio Staffelli consegnerà il noto Tapiro d’oro al calciatore. Il sindaco aveva condiviso sui propri social che Morata sarebbe diventato un residente del comune milanese, scatenando un dibattito sulla privacy. Morata ha ironizzato: “Forse il sindaco dovrebbe migliorare il suo Tik Tok e cimentarsi in qualche ballo”, rispondendo all’inviato di Mediaset. Ha aggiunto: “Gli invieremo una maglia del Milan, vediamo se sceglierà la parte giusta della città”, alludendo al fatto che il sindaco tifi per l’Inter. “L’importante è tutelare i bambini. Lasciate in pace il sindaco, era solo una battuta. Nel mio prossimo contratto di affitto, farò in modo che venga specificato che il sindaco debba essere del Milan”. A Morata è stata chiesta la possibilità di un trasferimento: “Non ne sono certo, forse”, ha risposto. Questo è il primo Tapiro d’oro per Morata, che in precedenza ha vestito la maglia della Juventus in Italia.