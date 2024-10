Accusa il genitore di essere in stato di ebbrezza e lo ferisce con un coltello al torace

Un padre accoltella il figlio durante una lite familiare

Un violento alterco tra un padre e un figlio è culminato con l’arresto dell’uomo, accusato di tentato omicidio, e con il figlio in gravi condizioni. L’incidente si è verificato mercoledì sera a Novate Milanese, intorno alle 19:30, all’interno della loro abitazione.

Il conflitto sarebbe iniziato a causa di un’accusa. Il figlio, di 45 anni, ha rimproverato il padre di 73 anni per essere apparentemente in stato di ebbrezza (non è chiaro se questa accusa fosse fondata). Questo ha scatenato la furia del padre. Durante la discussione, che ha preso una piega drammatica, l’anziano ha preso un coltello e ha colpito il figlio al petto.

I carabinieri della Stazione di Novate, facente parte della Compagnia Rho, sono intervenuti e hanno trovato entrambi i membri della famiglia feriti. Il figlio presentava una grave ferita da arma da taglio sul torso, mentre il padre si trovava all’esterno, con una ferita alla testa, causata durante il litigio.

Il quarantacinquenne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni per “ferita penetrante al torace con pneumotorace, potenzialmente letale”, come riportato dai carabinieri. Il padre, invece, è stato ricoverato al Sacco di Milano e dimesso con una prognosi di 7 giorni per un trauma cranico.

È stato disposto l’uso degli arresti domiciliari per lui. Inoltre, verrà messo a disposizione della magistratura, con l’accusa gravissima di tentato omicidio. L’arma utilizzata per il crimine è stata confiscata.