A Milano, ci sarà un aumento della presenza di agenti della Polizia Locale, in particolare durante le ore notturne

Milano vedrà un incremento di agenti della polizia locale, specialmente durante le ore notturne. Questa informazione è stata condivisa da Gianluca Mirabelli, il nuovo comandante di piazza Beccaria, durante un incontro con i media in occasione di una cerimonia all’Arena Civica per celebrare l’anniversario della polizia locale. Mirabelli ha sottolineato che la priorità principale è garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Ha dichiarato: “Ho promesso al sindaco fin dal mio primo giorno di lavoro di aumentare il personale in strada, e confido di mantenere questa promessa grazie al supporto del mio team”.

Attualmente si stanno conducendo trattative con i sindacati per incrementare le pattuglie, con particolare attenzione alle operazioni serali e notturne. Dopo oltre un anno di negoziazioni, Mirabelli ha affermato che un accordo potrebbe essere raggiunto a breve, probabilmente entro la fine dell’anno.

Ad oggi, la polizia locale milanese dispone di 3.037 agenti, 242 in più rispetto all’anno passato, registrando 707 nuove assunzioni e 465 uscite. L’intento è di portare il numero degli agenti a 3.350 entro il 2025. I nuovi inserimenti hanno infatti consentito di aumentare le pattuglie giornaliere da 175 nel 2023 a 198 nel 2024.

Le pattuglie serali sono aumentate, passando da 9 a 14, con l’intenzione di arrivare a 30. Anche il pattugliamento notturno ha visto un notevole incremento: da 4 a 8 pattuglie, con l’aspirazione di raddoppiare ulteriormente, raggiungendo 15 unità. L’assessore alla sicurezza, Marco Granelli, ha affermato: “Sono stati assunti 707 nuovi agenti, uomini e donne, dal maggio 2022 fino ad oggi, contribuendo a rafforzare la Polizia locale, che conta ora 3.037 membri, rispetto ai 2.800 precedenti. Questo si traduce in 23 pattuglie in più nelle strade rispetto all’anno scorso. Nello specifico, di sera abbiamo incrementato le pattuglie da 9 a 14 e di notte da 4 a 8. Il nostro traguardo rimane 3.350 agenti, con una media desiderata di 30 pattuglie serali e 15 notturne. Inoltre, abbiamo modificato il rapporto tra servizi interni ed esterni: nel 2023, il 52% era dedicato ai servizi interni e il 48% a quelli esterni, mentre nel 2024 si prevede una distribuzione del 46% per i servizi interni e 54% per quelli esterni. La nostra agenda non si arresta qui: le assunzioni continueranno, e insieme al delegato Franco Gabrielli e al nuovo comandante, a cui auguro un buon inizio, procederemo con la ristrutturazione per rendere la Polizia locale più efficace e presente nei quartieri, al servizio della comunità.”