Vo.Ci. e il cineteatro Pax sono state riconosciute con il prestigioso premio Spiga d’oro per il loro valore storico

Per Vo.Ci. e il CineTeatro Pax, l’anno in corso non rappresenta un semplice anniversario, ma segna anche la celebrazione della Spiga d’Oro, l’illustre riconoscimento civico. Il 13 ottobre avrà luogo la cerimonia di premiazione, i cui vincitori per la 35esima edizione sono già stati annunciati. “Questo premio civico porta con sé un profondo significato simbolico: mettere in luce l’impegno per il bene della nostra comunità e il suo sviluppo, unendo passione, professionalità, dedizione e generosità per il bene collettivo,” ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi. “La cerimonia di assegnazione rappresenta un’occasione di forte partecipazione e di orgoglio per la nostra identità.” Quest’anno verranno assegnate tre Spighe e due targhe commemorative. Vo.Ci., attiva a Cinisello da oltre 30 anni, simboleggia il volontariato locale con 32 associazioni sotto la direzione della presidente Liviana Cardin, che oggi sarà presente in piazza Gramsci dalle 9 alle 18. Il CineTeatro Pax celebra 70 anni di attività, un lungo percorso nella promozione di cinema, teatro, musica e danza, diventando un faro della vita culturale della città, grazie anche ai suoi volontari. Renato Roberto Veronese, alla guida dell’agenzia funebre Sant’Ambrogio, è un attivo sostenitore di eventi sportivi e sociali, nonché fondatore della società ciclistica Pirovano. Il suo impegno verso la città si riflette in numerose donazioni, tra cui la targa ai caduti della Prima guerra mondiale in via Musu, le targhe dedicate alla Stella Azzurra e alle vittime del Covid, il monumento ai caduti di Nassiriya e la stele in onore della polizia locale.

Le lapidi commemorative sono dedicate a Davide Viganò, riconosciuto per il suo attivo coinvolgimento nella politica locale e nel settore della cooperazione nella città, e a Renato Seregni, noto poeta, scrittore e drammaturgo, il quale ha sempre dimostrato interesse per le tematiche sociali. In onore di Seregni, è stata aperta una mostra commemorativa presso Villa Casati Stampa.