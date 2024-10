Vendita dei biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina: dettagli e costi

Milano, 3 ottobre 2024 – È ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti per l’evento Milano-Cortina. I Giochi Olimpici invernali si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 e i prezzi dei biglietti partiranno da 30 euro. Oltre il 20% di questi biglietti costerà meno di 40 euro, mentre più della metà (57%) sarà disponibile a meno di 100 euro.

Le vendite per le competizioni cominceranno a febbraio, ma fin da oggi è possibile registrarsi sulla piattaforma di ticketing ufficiale (tickets.milanocortina2026.org) per avere accesso prioritario alla prima fase di acquisto. Un sorteggio determinerà l’ordine di acquisto per ciascun utente. “Iscrivendosi – ha dichiarato la Fondazione Milano-Cortina – gli utenti potranno essere tra i primi a entrare nella fase di vendita e avranno la libertà di scegliere le sessioni sportive da assistere e le migliori categorie di biglietti disponibili. Inoltre, potranno rimanere aggiornati sulle novità di Milano Cortina 2026 tramite Fan26, la comunità digitale del Comitato Organizzatore”. La registrazione è gratuita e non comporta alcun obbligo per l’acquisto che avverrà a febbraio.

Inoltre, i giochi Paralimpici si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026.

In vista dei Giochi Paralimpici che si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026, il prezzo della biglietteria per i ragazzi sotto i 14 anni partirà da 10 euro. Saranno messi a disposizione oltre 200 mila biglietti, con circa l’89% di questi a costo inferiore a 35 euro. “L’esperienza accumulata nel corso degli anni dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), insieme al confronto con eventi internazionali di grande rilevanza, ha facilitato l’impostazione di prezzi in linea con le dinamiche di domanda e offerta nel mercato. Il Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 ha messo in atto una strategia accessibile e diversificata, mirando a consentire a tutti gli appassionati di vivere dal vivo l’emozione dei Giochi”.

Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, essa partirà a febbraio 2025 per le Olimpiadi e a marzo dello stesso anno per le Paralimpiadi. Tuttavia, il processo di registrazione globale è già in corso. Per garantire la possibilità di acquistare i propri eventi preferiti, è fondamentale registrarsi sulla piattaforma Ticketing entro metà gennaio 2025. Così facendo, si potrà partecipare al sorteggio che determinerà il momento per prenotare i propri biglietti Olimpici. Pianificando in anticipo e comprando i biglietti entro maggio 2025, si avrà accesso a offerte esclusive grazie ai prezzi speciali Early Bird per alcune sessioni selezionate.

Per le Paralimpiadi non è richiesta alcuna registrazione per un sistema di estrazione. A partire da marzo 2025, i biglietti Paralimpici saranno disponibili al pubblico tramite il sito web Ticketing. Successivamente, da aprile 2025, la vendita dei biglietti Olimpici e Paralimpici sarà aperta a tutti, senza alcun sorteggio o turni di acquisto stabiliti.