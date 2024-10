Una ragazza è stata investita da un veicolo mentre stava passando la strada ed è attualmente in ospedale

Investita da un veicolo mentre stava attraversando la strada, una adolescente è stata portata in ospedale

Una ragazza di 13 anni ha subito ferite dopo essere stata investita da un’auto in viale Cassala a Milano nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre. Il personale del 118 è intervenuto prontamente e ha trasferito la giovane in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. Le sue condizioni non sono critiche.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14:00, come segnalato dall’agenzia regionale per le emergenze (Areu). Attualmente, la polizia locale sta indagando sulla dinamica dell’incidente. Dalla prima analisi sembra che la 13enne stesse attraversando vicino alle strisce pedonali quando è stata colpita da un’auto diretta verso Tibaldi.

Inizialmente, la situazione della ragazza appariva seria, tanto che la centrale del 118 aveva inviato sia un’ambulanza che un elicottero in codice rosso. Tuttavia, è stata portata al San Gerardo in codice giallo tramite elisoccorso. Secondo le informazioni diffuse, ha subito un trauma alla testa e al polso, ma si trovava cosciente e sveglia.