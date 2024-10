Un uomo è stato arrestato per spaccio dopo che, con un comportamento sospetto, è stato notato in auto. L’episodio è avvenuto in via Lomellina, dove ha successivamente incontrato un cliente

L’uomo si comportava in modo sospetto, guardandosi attorno mentre guidava. Una volta giunto in via Lomellina, ha deciso di fermarsi, restando all’interno dell’auto come se fosse in attesa. Questo atteggiamento, unito ai precedenti reati a suo carico, ha spinto gli agenti della Squadra Mobile – impegnati in un’operazione contro la circolazione di droghe nella zona di Città Studi, Calvairate e Risorgimento – a monitorare un quarant’enne nella serata di ieri. Poco dopo, un italiano di 44 anni si è avvicinato all’auto, è salito a bordo e ha effettuato uno scambio con il quarant’enne. Gli agenti hanno deciso di intervenire, bloccando entrambi. Durante la perquisizione, il quarant’enne aveva con sé 240 euro e due cellulari, mentre l’acquirente ha prontamente consegnato una dose di cocaina. Gli agenti hanno scoperto vari involucri di cocaina nell’auto, per un totale di circa 13 grammi. In seguito, a casa del quarant’enne, gli investigatori hanno trovato e sequestrato 54 grammi di Mdma, oltre 43 grammi di 2C-T-7, altri 106 grammi di cocaina, 102 grammi di hashish, una dose di marijuana, 6.900 euro in contante, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle droghe. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.