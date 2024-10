Un gruppo di persone sale su un taxi a Milano, convinto di essere a Padova. Ecco il video

Due donne, appena arrivate a Milano Rogoredo con un treno, si sono messe in viaggio su un taxi convinte di essere a Padova. Chiedono al conducente di portarle in “corso Stati Uniti, Padova”. Dopo una breve conversazione tra loro e il tassista, si chiarisce l’equivoco: avevano preso il treno sbagliato e si trovavano in un’altra città.

Il video, catturato da una telecamera all’interno del taxi e successivamente condiviso dal taxista, è diventato rapidamente popolare sui social media. Il dialogo, pur avendo un tono surreale, non è possibile determinare quando sia stato registrato. Dopo la richiesta iniziale, le donne discutono tra loro, facendo notare che di solito basta dire “corso Stati Uniti” poiché dista solo cinque minuti dalla stazione.

All’inizio, il tassista non riesce a capire la situazione. Solo quando il navigatore suggerisce destinazioni come Torino o Padova, realizza che c’è un malinteso e informa le donne che si trovano a “Milano Rogoredo” e non a Padova. Le donne, sorprese, spiegano di aver pensato di prendere il treno giusto per Padova. L’uomo, perplesso, le invita a verificare la loro posizione sul cellulare. Il video si chiude lì, ma questo è sufficiente per diventare un fenomeno virale online.