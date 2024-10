Un furto avvenuto presso “Ostello bello” è stato filmato in tempo reale dalle telecamere di sorveglianza. Tre individui sono stati arrestati. Ecco il video

Furto all’Ostello Bello: arrestati tre ladri grazie alle telecamere. Video disponibile

Mercoledì sera, un episodio di furto ha colpito il noto ostello di via Lepetit. Gli autori hanno messo in atto una strategia ben pianificata. Un ladro si è posizionato all’esterno come sentinella, mentre due complici sono entrati fingendo di essere clienti per appropriarsi di un bottino. Gli arrestati sono un cubano di 23 anni, un peruviano di 25 e una ragazza peruviana di 17 anni. Sono stati fermati a Milano con l’accusa di furto aggravato dopo aver sottratto oggetti a una donna di 30 anni all’interno dell’Ostello Bello, situato nelle vicinanze della stazione Centrale.

Gli agenti della VI sezione della polizia mobile avevano avviato un’osservazione sui tre individui poco prima dell’accaduto, notando il loro comportamento sospetto e la comunicazione tramite un auricolare. Una volta giunti all’entrata dell’ostello, il 25enne ha atteso all’esterno mentre i due si sono infiltrati nel locale. Ignari di essere ripresi dalle telecamere di sicurezza, si sono seduti a un tavolo come se stessero per ordinare, uscendo rapidamente dopo aver nascosto uno zaino sotto il giubbotto.

Non appena hanno lasciato il locale, sono stati raggiunti e fermati dalle forze dell’ordine. All’interno del bagaglio rubato sono stati trovati un computer e un telefono della vittima, che non si era accorta di quanto stava accadendo. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto un secondo cellulare sottratto, in possesso del ladro di guardia.